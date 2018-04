La hora de los delanteros de la UDL Marcos André no marca en casa desde diciembre; Chamorro, desde hace cinco jornadas; y Espina no se ha estrenado El conjunto riojano, con muchas bajas, confia en que sus hombres con más relación con el gol la recuperen el domingo Viernes, 13 abril 2018, 00:05

logroño. Marcos André, Salva Chamorro y Pablo Espina. Son los tres hombres que necesita la UD Logroñés (y todos los demás) el domingo frente al Gernika, que aventaja a los riojanos en tres puntos. Justo de efectivos y en un momento irregular en sus resultados, los blanquirrojos necesitan del acierto de sus puntas ante el cuadro guerniqués que, además, es un conjunto de magníficos números como visitante. Si marca otro blanquirrojo, nadie protestará, pero con los jugadores que hay en plantilla, son en quienes racae la ilusión del gol.

La derrota frente al Lealtad en Las Gaunas ha marcado un antes y un después en el devenir de la UD Logroñés. Hasta aquel día había sumado 21 puntos después de enlazar nueve partidos sin conocer la derrota; desde aquel domingo, dos victorias, tres empates y dos derrotas definen su marcha. Algo ha cambiado. Los números no mienten.

Tanto Marcos André como Pablo Espina apuntan al once titular que la UD Logroñés opondrá al Gernika. Ahora bien, aún no hay once. Salva Chamorro se retiró ayer del entrenamiento vespertino unos minutos antes que sus compañeros, pero sin nada de reseñar. El alicantino ha participado en seis partidos desde que llegó a Logroño. En cuatro de ellos saltó al campo desde el inicio. Y en uno de esos seis marcó, frente al Tudelano. Han pasado cinco jornadas desde aquel tanto y desde aquella victoria, la penúltima.

El ariete brasileño anda más reñido con el gol en esta segunda vuelta de la Liga. De sus diez goles, únicamente ha marcado dos en los doce últimos encuentros y ambos lejos del Municipal. Anotó en Amorebieta (se ganó) y repitió Leioa, en el empate que firmó el cuadro vasco en el último suspiro del encuentro. Sin embargo, no celebra un gol en Las Gaunas desde el 17 de diciembre, día en el que le hizo tres tantos al Izarra, para despedir la primera vuelta. Demasiado tiempo para un atacante.

El tercero en discordia es Pablo Espina. El asturiano es uno de los hombres de confianza de Sergio Rodríguez, pero aunque ha participado en veintiocho partidos (en veinte de ellos ha sido titular) aún no ha marcado en competición oficial esta temporada. Números que chocan frontalmente con los que firmó la pasada campaña: treinta y seis encuentros (treinta y tres en el once inicial) y once goles en Liga, incluido un doblete frente al Navalcarnero. Rubén Martínez y Antxon Muneta, con dos y tres dianas, respectivamente tambien estarán, presumiblemente, en esa alineación inicial