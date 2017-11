SEGUNDA DIVISIÓN B Historia del Mirandés, presente de la UD Logroñes Los tres futbolistas de la UD Logroñés recuerdan su paso por el Mirandés con mayor o menor nostalgia, pero reconocen su gran momento | Caneda y Muneta vivieron la época más gloriosa del club de Anduva; Rayco se les unió en Segunda JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Jueves, 16 noviembre 2017, 11:17

logroño. César Caneda y Antxon Muneta son historia viva del Mirandés. Rayco García también disfrutó de Miranda de Ebro, aunque el aficionado blanquirrojo no lo recuerda. Los tres son piezas importantes en el engranaje de la actual UD Logroñés. El domingo se medirán a su exequipo. Para Caneda no será un partido «especial»; para Rayco, tampoco a tenor de sus palabras; y para Muneta, sí, porque allí vivió sus mejores años futbolísticos.

Defensa

«Mi etapa en el Mirandés coincidió con una buena época deportiva, con ascenso, semifinales de Copa del Rey, y varias temporadas en Segunda. Evidentemente, recuerdos bonitos», rememora César Caneda, que pasó cinco campañas en Anduva, aunque advierte de que el domingo olvidará por un día aquellos momentos. «Es un encuentro más. Hay recuerdos, pero me debo a mi club y voy a luchar a muerte por los tres puntos. Sé que será difícil, que el Mirandés es un equipo fuerte, pero debemos intentar hacerlo lo mejor posible para seguir escalando posiciones en la tabla», asevera.

«Logroño goza de una historia muy bonita en Primera; nuestro objetivo es pelear por el ascenso» cèsar caneda

Desde que Caneda llegó a Logroño se ha hablado de ascenso. Y antes, también. El vitoriano admite que cuando firmó por el Mirandés «no pensaba en ascender». «Después de estos años en Segunda B, con el presupuesto que tiene ahora y con el equipo que han formado sí que tiene presión. Logroño goza de una historia muy bonita de muchos años en Primera y nuestro objetivo es pelear por el ascenso. ¿Presión? Todos sabemos de dónde venimos y afectará según sea el futbolista», afirma antes de alabar al adversario dominical. «A priori, un equipo que desciende tiene la etiqueta de favorito. Creo que ha confeccionado un equipazo y si no ocurre ninguna desgracia, estará arriba. Lo bonito de esta categoría es que puedes pelear contra ellos y que si haces bien tu trabajo puedes alcanzar el premio que persigues, en este caso el play off, y pugnar por algo histórico», añade.

Y para hacer historia hay que ascender. Asegura que vencer en Guernica ha sido muy bueno porque la UDL llevaba «mucho tiempo» sin sumar los tres puntos lejos de Las Gaunas. «Íbamos contracorriente porque cuando jugábamos bien en Logroño y ganábamos, luego lo hacíamos mal fuera; y si no lo hacíamos bien en casa, íbamos más presionados a jugar a otros campos. El fútbol son dinámicas, pero lo importante es no desconfiar del trabajo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante también el apoyo de la gente, pero es normal que cuando los resultados no son los queridos los aficionados se disgusten con su equipo. Ahora bien, a nivel interno y de vestuario estamos convencidos de que el trabajo es bueno y de que la línea que llevamos es positiva. Al final de temporada podremos hacer una valoración más completa porque ahora mismo los resultados te llevan a la alegría o al pesimismo si ganas o pierdes. Estamos tranquilos».

Delantero

Seis goles en un puñado de partidos definen el salto cualitativo que ha dado Rayco García. Y la UD Logroñés lo agradece. El canario también tiene un pasado en Anduva, aunque en sus dos temporadas no llegó a medirse contra el conjunto riojano. Su paso por Miranda fue más efímero que el de sus dos compañeros.

«La verdad es que llegué al final de la temporada del ascenso, en sustitución de Iván Agustín, que se había lesionado de gravedad. El Mirandés ya había sido eliminado en la Copa del Rey. Sí que participé de la primera temporada en Segunda, aunque no jugué mucho. Es un recuerdo, uno más, bonito, pero con momentos difíciles», rememora.

«No me sorprende la marcha del Mirandés. Tiene un buen equipo, pero queda mucha liga» rayco garcía

El delantero blanquirrojo admite que no le «sorprende» la marcha del Mirandés porque tiene «un buen equipo» y lo está demostrando «con resultados», aunque asegura que aún «queda mucha temporada». «Ahora mismo es el equipo a batir. Ser primero en esta categoría te da mucha ventaja porque te da dos opciones de ascenso», sentencia.

Al igual que Caneda y Muneta, reafirma que el triunfo en Guernica les «impulsa» y les «eleva la autoestima» para «seguir trabajando». Y dentro de esa labor se encuadran los tres partidos próximos, frente a Mirandés, Sporting y Racing. «Es muy pronto para hablar de qué pasará más adelante, aunque está claro que son tres rivales directos. Si logramos buenos resultados, el impulso anímico será muy importante para encarar lo que quede de la temporada», indica.

De momento, el insular disfruta de sus mejores semanas. Buen fútbol y goles. La UD Logroñés se ha agarrado a su calidad. «Llegué con la temporada comenzada y me costó adaptarme a la dinámica del equipo. Lo importante es que tengo continuidad. ¿El domingo? Queremos ser nosotros mismos, tener el balón, jugar e intentar que el Mirandés corra. A partir de ahí, esperar a que estemos acertados», concluye.

Centrocampista

Antxon Muneta Beldarrain (Bilbao, 1/6/1986) llegó a Anduva con 24 años recién cumplidos. Pasó de completar su etapa en la cantera de Osasuna a disfrutar de una rápida vida deportiva. Tras cuatro años en Miranda viajó a Reus como paso previo a su llegada a Logroño, donde cumple su cuarto ejercicio. «Los mejores recuerdos de mi carrera deportiva los viví en Miranda, porque al ascenso se sumó la semifinal de la Copa y los dos años que yo viví en Segunda División», resume.

Muneta no oculta que la UD Logroñés se medirá a un adversario del que sorprende que sea «tan solvente cuando cuenta con un equipo prácticamente nuevo, en el que siguen dos jugadores de la pasada campaña» aunque no oculta que en el vestuario sabían que el Mirandés «era uno de los favoritos y por eso está primero».

«Ojalá pudiera vivir la UD Logroñés una trayectoria como la que ha disfrutado el Mirandés» antxon muneta

Al jugador vasco, ahora ya con 31 años, le gustaría que la UD Logroñés tuviera una vida paralela a la disfrutada por los burgaleses. «Ojalá pudiéramos llevar una trayectoria como aquella. Sí que es verdad que cuando llegué al Mirandés era un proyecto nuevo, al que se sumaba Carlos Pouso. De su mano fichamos muchos jugadores y acabamos la temporada en la segunda plaza, aunque no ascendimos. El segundo año fue el del colofón. A día de hoy, hemos comenzado la temporada con Sergio Rodríguez y creo que este equipo va a ir de menos a más porque tiene un enorme margen de progresión, como aquel Mirandés. Ojalá sigamos mejorando, ascendamos puestos en la tabla y peleemos con equipos como el Mirandés». Y no esconde que el domingo vivirá «un partido especial», porque en Anduva pasó «cuatro años», el rival es «el líder» y, además, la UDL llega «después de ganar en Guernica y tenemos a tiro el play off de ascenso».» Lo que queremos es luchar mano a mano contra Mirandés, Sporting y Racing de Santander, que son nuestros tres próximos rivales, ganar y presentar pelea en la tabla», dice.

Muneta confía en que ese último triunfo de a la UD Logroñés «un gran impulso». Admite que al equipo le hacía falta «un día como ese» y advierte de que «no hay que volverse loco con los objetivos de mayo porque si hacemos un buen trabajo, el objetivo llegará». Se refiere a las muchas veces que se menciona la palabra «ascenso».