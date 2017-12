LA MISMA HISTORIA

Todo sigue igual. La diferencia reside en el marcador. Después de empatar en Tafalla, hay que comenzar a pensar que la UD Logroñés necesita al menos dos goles de renta para no naufragar como lo hizo ayer, porque no ganar en el campo de San Francisco Javier es naufragar.

El Racing de Santander marcó rematando desde el área pequeña, después de que Aquino llegase a la espalda de Caneda. No ha sido el único. Ayer el centro no era lateral, sino frontal y la Peña Sport aprovechó prácticamente su único remate entre los tres palos para marcar. En el Racing marca los goles Aquino y anota ante la UDL; en la Peña, Fermín Úriz; en el Sporting, Víctor Ruiz, a balón parado;... y podríamos seguir. A la UDL no le sorprende el nombre de quien le marca, sino el lastre de sus errores dentro del área.

No es nada nuevo. Es la historia de todos los partidos. Jugamos bien, como siempre, pero perdimos o empatamos por fallos propios. Bien sean en el área rival, bien en el área propia. ¿Qué hacer? El trabajo mejora virtudes y pule defectos, pero no es suficiente. Quizá, en el descuento hay que mandar el balón a la grada o fuera del campo al despejarlo. Es una idea. Quizá hay que tener mayor capacidad de reacción en segundas y terceras jugadas, acciones que se están convirtiendo en letales. Algo no funciona, pero no se sabe cómo arreglarlo.

La UD Logroñés contaba con los tres puntos de ayer, como cuenta con los tres del próximo domingo frente al Izarra. Pero no los sumó. Ayer se fue mejor que el rival, se marcaron dos goles que no subieron al marcador, la Peña Sport apenas generó peligro, pero aun así no se ganó.

La UD Logroñés había logrado ahuyentar los fantasmas que dejó al eliminación copera en Formentera. Hay que esperar y desear que este traspié no los acerque de nuevo. Cuestión psicológica, como lo es el hecho de no dar el paso definitivo para engancharse al grupo de elegidos, que también hace mella, o no ser capaz de ganar a equipos en descenso, porque la Peña Sport era colista.