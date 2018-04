SEGUNDA DIVISIÓN B «Va a haber muchos partidos dentro del partido de Miranda» Sergio Rodríguez da instrucciones a sus jugadores durante un entrenamiento. :: fernando díaz El técnico recuerda que el Mirandés propone encuentros con «ocasiones en las dos áreas» Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 13 abril 2018, 00:46

Ayer era jueves, que en el lenguaje de la UD Logroñés significa día de entrevista con su técnico, Sergio Rodríguez. Todo enfocado hacia la cita de mañana en Miranda (18.00 horas).

- El de Anduva, además de trascendental, es un partido muy bonito a ojos del aficionado. ¿Desde dentro del equipo se vive igual?

- Es un partido bonito por muchas cosas. Porque hay mucho en juego para los dos equipos, porque son dos equipos de rivalidad cercana y porque a estas alturas de la temporada estas cosas empiezan a ser definitivas. Todo esto conlleva que sea un partido bonito. Además los dos equipos son potentes dentro de la categoría. Son muchas cosas para hablar de un partido así.

LAS FRASES Tema «El Mirandés no necesita jugar bien para ganar los partidos. Tienen mucha fe y son agresivos en las áreas» Lesionados «Con Antxon, Remón y Rayco habrá que esperar hasta última hora para saber si van convocados»

- Aunque nunca ha dudado el equipo de sus posibilidades y ha hecho gala de fortaleza mental, ¿la victoria ante el Gernika les refuerza?

- Bueno, nos ayuda. Sobre todo porque son tres puntos muy importantes para nosotros que nos permiten seguir vivos. Pero es cierto que el equipo es bastante equilibrado a nivel mental, nunca se ha venido abajo en los malos días ni demasiado arriba cuando han ido bien. Me gusta este perfil de vestuario. Y nos viene bien la victoria del otro día, pero ya está olvidada, ahora solo pensamos en el Mirandés.

- En Miranda se hace referencia a la irregularidad de su equipo, sobre todo la diferencia entre la primera y la segunda vuelta.

- Creo que el del sábado va a ser un partido en el que todo lo que ha pasado hasta ahora no va a importar. Es un partido muy especial para los dos equipos. Es cierto que el Mirandés, en esta segunda vuelta, está siendo un poco más irregular. Pero es lo lógico dentro de esta categoría, lo que no era tan lógico era ganar tantos partidos seguidos como hizo en la primera vuelta, porque la competición es muy igualada. Ahora están siendo un poco más irregulares, pero tiene una plantilla muy completa y en su campo son muy fuertes.

- El equipo no va a estar solo en Anduva. En el primer día de venta de entradas ya se retiraron doscientas. ¿Qué se le puede decir a los aficionados?

- Lo que les dijimos el otro día, que nosotros por poner ganas no va a ser. Luego el resultado será el que sea pero el compromiso que tienen los jugadores cada día es de agradecer. Nosotros queremos que vaya la mayor gente posible, que nos anime y ojalá que al final del partido podamos ir a devolverles ese apoyo con una victoria.

- 43 puntos en la primera vuelta fueron muchísimos, pero 20 en la segunda vuelta son muy pocos para un equipo como el Mirandés.

- Sí que es cierto que está más irregular de lo normal. Yo creo que no era tan normal lo de la primera, y tampoco lo de la segunda. Pero creo que se acerca más a lo de la segunda porque el grupo es muy competitivo y los partidos son muy complicados y lo de la primera vuelta era bastante anormal. Están pasando su mala racha, que todos los equipos en esta categoría la pasan. Aún así es un equipo que en casa es muy fuerte, con buena plantilla, buenos jugadores y que será difícil. Además tienen mucha fe en lo que hacen y no necesitan jugar bien para ganar. Y de hecho, en muchos partidos no les ha hecho falta llevar el peso del partido. Tienen mucha fe, son muy agresivos en las áreas y es ahí donde son muy peligrosos.

- ¿Dónde estaría el Mirandés sin los 21 goles de Diego Cervero?

- No lo sé. Diego les da un plus a ellos y en cualquier equipo en el que esté. No sólo por sus goles, sino por su implicación, por la capacidad de motivar a los compañeros. Yo lo digo por experiencia, Diego es un motivador nato dentro del equipo. Él saldrá al doscientos por cien pero va a hacer que sus compañeros salgan también porque él lo consigue.

- ¿Puede repasar el estado de la enfermería blanquirroja?

- Sabemos que no podemos contar con Ramiro, Arnedo y Ñoño, éste último por sanción. Y luego Antxon, Rayco y César Remón, todavía no podemos confirmar nada porque no lo sabemos. Hay posibilidades de que los tres, al menos puedan ir convocados, no sabemos en qué nivel de participación, pero vamos a tener que esperar hasta el último día incluso para saber si van a estar en la convocatoria.

- Por dónde piensa que puede estar la clave del partido ante el Mirandés.

- No lo sé exactamente. Sí que creo que va a haber muchos partidos dentro del partido, como nos ha pasado otras veces. Pero éste incluso más por lo que hay en juego. Sí que creo que no habrá muchas alegrías al principio, por ninguna de las dos partes. Creo que estará la sobriedad defensiva.

- ¿Y luego?

- Y luego cada uno propondrá su forma de juego. Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de juego por ser un partido determinante. Al contrario, vamos a apostar más por esa forma de jugar. Creo que las áreas serán muy importantes, el acierto en este partido va a ser muy importante. Dominar las áreas también porque el Mirandés propone partidos en los que hay ocasiones en ambas áreas. Por ahí puede estar el partido.

- ¿A quién penaliza más el empate?

- Creo que a los dos. A nosotros porque un empate o una derrota nos cerraría bastante las posibilidades de meternos entre los cuatro primeros. Pero sí que es cierto que ganar nos abriría mucho las posibilidades, si ganamos, el lunes veremos las cosas con bastante más optimismo porque hay partidos complicados y enfrentamientos directos. Y a ellos lo mismo, es un equipo que opta a la primera plaza. Sabemos que no es lo mismo quedar primero que segundo, tercero o cuarto. Y su objetivo es ser primeros de grupo. Si no consiguen los tres puntos y gana el Sporting se les complicaría bastante.

- ¿Firmarían llegar al partido del Racing a seis puntos de distancia?

- No nos lo planteamos. Nos planteamos el partido del Mirandés. Nuestras cábalas son bastante fáciles: tenemos que ganar en Miranda. Si ganamos las posibilidades se abren. Luego, si lo logramos, veremos el resto de resultados y ya veremos en el resto de partidos lo que pasa. En nuestra mente no está hablar de posibilidades, sino de ganar en Miranda, hacer un buen partido y darlo todo. Las cuentas de la lechera no me gustan. Lo único que puedes controlar es el partido que tienes el fin de semana. Lo que no depende de nosotros no podemos valorarlo.