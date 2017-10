«Me gusta pelear por todos los balones, que los centrales se sientan incómodos»

Marcos André de Sousa juega en la UD Logroñés en calidad de cedido por el Guaratinguetá brasileño. Cumple veintiún años el próximo día 20 y el domingo, ante el Osasuna B, lo festejó con dos goles que dieron el triunfo al equipo y le sacaron de la peligrosa deriva que llevaba tras el tanto rojillo.

Marcos viene de abajo, sabe lo que es hacerse poco a poco con el puesto y estos dos goles le han sabido a gloria.

- Dos goles para una victoria muy necesaria ante el Osasuna B...

«Creo en mi trabajo y lo doy todo en el campo. La consecuencia de todo eso son los goles»

- Lo era. Veníamos de cuatro derrotas y teníamos que ganar sí o sí. El equipo está trabajando bien, semana a semana, día a día. Creemos siempre en lo nuestro, en que podemos hacer un juego bonito y sacar el partido adelante. La primera parte fue un poco baja y en la segunda mejoramos un montón. El equipo lo ha hecho bien y yo estoy contento con los goles.

- Los dos, en estrategia. No habían sumado aún ninguno. ..

- El primero fue por intuición. Vi que Iván iba a ganar al central y me tiré con todo para meter el gol, que nos hacía mucha falta. Y en el segundo fui al primer palo al saque de esquina de Carlos y tuve la felicidad de meterlo. Fue un gol bonito, de estrategia, algo que trabajamos durante la semana. Nunca había marcado así todavía.

- ¿Qué sintieron cuando les marcaron el primer gol de la tarde?

- Nos sentimos muy jodidos. Llegaron una vez y nos marcaron. En la segunda parte nos arreglamos y nos unimos todos para sacar el partido adelante.

Más Llegó a España en edad juvenil dejando la familia en Brasil

- ¿Qué les dijo el entrenador en el descanso?

- Lo que nos dice siempre, que sigamos creyendo en lo que hacemos, en nuestro juego bonito. Fue lo que hicimos y conseguimos los goles y ganar el partido

- ¿Sentía usted que le hacía falta marcar, que le faltaba algo en su juego de delantero centro?

- Claro. Para un delantero es malo cuando no marca. Pero yo creo en mi trabajo y lo doy todo en el campo. La consecuencia de eso son los goles. Yo necesitaba marcar y me siento muy satisfecho de haberlo conseguido este domingo.

- El año pasado sumó dos goles. Este año llevaba ya dos más. ¿Había marcado alguna vez dos de una tacada?

- En España es la primera vez y me siento muy afortunado por haber marcado esos dos goles y haber ayudado al equipo a sacar el partido adelante.

- En el primer tiempo, hubo una jugada parecida a la de Villaviciosa. ¿Qué notó?

- La verdad es que me quedé muy mal, porque me vino a la cabeza el fallo contra el Lealtad. Golpeó Rayco y me vino un poco raro. Tuve la mala suerte de no contactar. Los compañeros me tranquilizaron y me aseguraron que iba a tener balones para marcar, que llegaría el gol, y llegó.

- En el primer tiempo tuvo un problema con Hualde. ¿Qué pasó?

- Me agarró y me hizo un penalti. Y luego, me quiso sacar del partido. Mis compañeros me tranquilizaron. Me toqué un poco con él, pero nada más.

- Se le ve muy luchador en el campo. ¿Es su forma de jugar?

- Yo soy un delantero al que le gusta pelear por todos los balones, que los centrales se sientan muy incómodos. Si lo hago así, peleando muchísimo, los goles van a llegar.

- ¿Siempre ha jugado como delantero centro?

- También lo he hecho en el puesto de media punta, pero me gusta estar cerca del área. Siempre ha sido así, desde pequeño.

- Se ha ido ganando el reconocimiento de la gente y de los compañeros. ¿Cómo se siente?

- El míster y los compañeros me ayudan mucho, me dan confianza. Estoy muy orgulloso y contento de estar aquí, en este club y en esta ciudad. Yo lo que intento hacer, como los demás, es dejarme todo en el campo. Pelear hasta el último balón. Estamos muy contentos con la afición porque nos da cariño. Yo aquí, siempre lo he dicho, me encuentro muy a gusto con los aficionados.

- ¿Qué tal su vida en Logroño?.

- Muy bien. Me he aclimatado bien en todos los sentidos. Conocí a mi novia, Mónica, con la que vivo, y estoy muy contento.