Guerreros alaba el trabajo de «despacho» El vicepresidente afirma que la demora en los fichajes se debe a la «burbuja» creada y dice que se están haciendo las cosas cuando «deben» M.G. LOGROÑO. Sábado, 2 septiembre 2017, 11:57

Juanjo Guerreros admitía ayer por la mañana, durante la presentación de Cifu, que la UD Logroñés estaba trabajando intensamente en la contratación del famoso delantero e, incluso, de algún jugador más. El vicepresidente defendía, además, la labor que se estaba haciendo desde las oficinas.

«No hemos dejado de trabajar en ningún momento y espero que haya noticias en las próximas horas. No vamos a dar muchas pistas porque somos muchos equipos buscando lo mismo y son muchos también los que tienen abiertas sus plantillas. Cuando se cierre el mercado podremos hacer una valoración global. Hasta la fecha, el rendimiento es muy satisfactorio y en el club estamos muy contentos con las gestiones que se han hecho y en las que se están haciendo», decía.

El mandatario blanquirrojo aseguró que el club ha elevado la partido presupuestaria para la primera plantilla, pero se ha topado con un mercado de precios desajustados. «Ya se incrementó esta cuantía el pasado año y ahora hemos repetido. Hay una burbuja especulativa en el mercado y el incremento de precios es artificial, sin causas objetivas que lo justifiquen. Pero no sólo nos está pasando a nosotros, sino a muchos clubes. ¿Hemos tardado? Creo que estamos haciendo las cosas cuando debemos hacerlas. Podríamos haber tenido el equipo confeccionado hace un mes, pero no sería éste, sino de un perfil totalmente diferente, a un coste también diferente y que quizá no hubiera colmado nuestras aspiraciones como el actual», concluía el vicepresidente.