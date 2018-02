«Ha sido una gozada ver a todos los jugadores competir al máximo» Sergio Rodríguez da una orden a sus jugadores. :: Fernando Díaz El preparador riojano reconoce que «los puntos son muy importantes, y más a estas alturas», pero «el cómo se logran aún es más vital» Sergio RodríguezTécnico de la UD Logroñés S. MORENO LAYA AMOREBIETA. Domingo, 4 febrero 2018, 23:46

El rostro de Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, evidenciaba al término del encuentro la satisfacción de haber ganado un partido de tanta intensidad ante un rival en tan buena línea en un momento importante de la temporada. Lo supo nada más terminar, Rodríguez felicitó sobre el terreno de juego de Urritxe a todos y cada uno de los jugadores blanquirrojos.

-¿Qué valoración hace de este partido?

-Hemos presenciado un partido muy bonito. Para la gente que lo ha visto desde fuera es de esos encuentros que no te dan tiempo ni a respirar. No solo por los penaltis o por los goles, sino también por las ocasiones que ha habido. Lo mejor que nos podía pasar era que fuera un encuentro de mucha ida y vuelta porque ellos son un equipo muy poderoso en la segunda jugada. Hemos conseguido desde el inicio tener estas idas y vueltas y les hemos hecho bastante daño. Estamos contentos.

-¿El planteamiento que imagina en su pizarra se ha reproducido sobre el terreno de juego con exactitud?

-Hemos planteado cosas durante la semana. Pero las que las han hecho posible han sido los jugadores. Y lo han hecho extraordinariamente bien. Lo han interpretado bien en cada momento: en cuanto había un poco de espacio para tener y parar el juego lo han hecho; sabían al mismo tiempo que tenemos jugadores rápidos para jugar a la espalda de su defensa, y lo han sabido leer a la perfección... Y lo han hecho ellos solos. Ha sido una gozada verles a todos competir al máximo.

-En total han sido catorce ocasiones claras de gol. Esto también es extraordinario en esta categoría. Y más en Urritxe.

-Son muchas. Sí, es cierto. Somos un equipo que por lo general hace muchas ocasiones, y creo que catorce ocasiones aquí es muy difícil. Siempre decimos que hemos competido en casi todos los partidos, y hoy (por ayer) haberlo hecho aquí y de esta forma es como para darles la enhorabuena. Esperemos poder seguir en esta línea.

-Un partido tan extraordinario en el que se han pitado tres penaltis, y Miguel ha parado los dos en contra. De nuevo ha vuelto a ser decisivo.

-Miguel es uno más en cuanto a lo bien que han estado todos. No vamos a descubrir ahora a Miguel. Evidentemente no podemos pensar que lo puede parar todo, pero estamos encantados con su trabajo, no solo en el campo, sino con lo que provoca fuera, en el vestuario. Esto nos permite estar contentos porque tenemos por delante ahora un partido muy bonito el próximo domingo en Las Gaunas contra el Burgos. Queremos tomarnos la revancha del encuentro de allí, donde no estuvimos todo lo bien que debimos.

-¿Qué suponen estos tres puntos para el equipo?

-Los puntos son muy importantes, y más a estas alturas. Pero el cómo aún es más vital. A veces se consiguen puntos con algo de fortuna o haciendo otro tipo de juego. Pero nosotros lo hemos conseguido siendo fieles a nuestro estilo con pequeñas modificaciones. Y lo hemos hecho un sitio muy difícil, compitiendo muy bien. Insisto, el cómo es muy importante para la moral.

-Y con todo esto, ¿qué nota le pone a su equipo?

-¿Por el partido? Un diez. Sin duda, un diez.