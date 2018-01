«Los goles sirvieron para ganar el partido y eso es lo que vale»

Logroño. Rayco García se convirtió ante el Athletic B en el máximo goleador de la UD Logroñés. Con sus tres goles, superó la marca de ocho de Marcos y se fue hasta la decena, algo que no había conseguido en sus años como profesional.

Gusta de llegar por dentro, en jugadas elaboradas, partiendo desde la banda, como está ocurriendo en los últimos partidos, o como media punta. Aprovecha los balones divididos para hacer daño en las defensas rivales y hace bueno el trabajo de sus compañeros de ataque, abriendo huecos por donde pueda entrar. El domingo fue decisivo, anotó los tres goles de la victoria blanquirroja aprovechando las asistencias recibidas.

Fue el mejor en un enfrentamiento en el que también hubo muchos detalles de los jugadores riojanos, que cuajaron un partido muy serio para batir a un rival que llegaba con vitola de peligroso y que no pudo ejercer sus mejor fútbol. Un buen planteamiento de los riojenaos le cortó las alas y ayudó a encontrar caminos expeditos hacia la portería bilbaína.

«Es la primera vez que consigo tres goles en un partido en las categorías superiores»

- Tres goles son una marca importante. ¿Cómo vivió su espectacular tarde?

- Han servido para sumar los tres puntos, que es lo más importante y para empezar con buen pie la segunda vuelta. Era un partido muy difícil ante un rival directo y el triunfo nos da mucha moral para seguir trabajando y engancharnos arriba, que es lo que queremos.

- ¿Cómo se ve jugando por la banda?

- Empecé por la izquierda, pero partiendo por cualquiera de las dos bandas, con libertad de movimientos para moverme por toda la zona de ataque. Me encontré bien y tuve la suerte de poder hacer los tres goles y de ayudar al equipo a sumar los tres puntos.

- Lleva diez goles entrando desde atrás. ¿Está cómodo con esa labor?

- Es una de mis virtudes. No soy un goleador de área, pero sí muy buen llegador, desde la segunda línea, sorprendiendo a la defensa. Ahí me muevo muy bien.

- ¿Está viendo puerta mejor que en temporadas anteriores?

- Cuando me he encontrado cómodo, he tenido confianza y he jugado minutos, siempre he hecho goles. Pero lo cierto es que diez goles a estas alturas de la temporada no lo había hecho otros años.

- ¿Y tres de una tacada, en un sólo encuentro?

- Es la primera vez que lo hago en categoría superior. En categorías inferiores sí que lo había logrado.

- Se llevó el balón firmado...

- Si. Me lo dieron los compañeros firmado. Ellos son, al final, los que me ayudan a conseguir los goles y los que se merecen todo.

- ¿Cómo lleva la competencia con Marcos y Ñoño por el 'pichichi' del equipo?

- Esta competición interna le viene muy bien al equipo. Tanto Marcos como Ñoño o yo lo que queremos es ayudar al equipo, si puede ser con goles, y, sobre todo, que los que marquemos se conviertan en puntos.

Dejar el control al rival

El Athletic B llegaba a Logroño tras ocho partidos sin perder. Estaba jugando muy bien, aprovechando la rapidez de sus jugadores a la contra. El domingo, la UD Logroñés les dejó que llevaran el peso del partido.

- El cambio de estrategia resultó decisivo...

- El máximo peligro que tiene el Athletic B es que juega con hombres que se mueven muy bien con espacios. Lo que logramos fue reducírselos para que no salieran rápido y nos hicieran contras. Fue una buena táctica que nos dio sus frutos.

- Parecía que dominaban, pero no llegaban con peligro...

- Exacto. Es lo que pasa cuando haces esta propuesta. Parece que el rival te domina, pero en zonas donde no te hacen daño. Estábamos bien colocados y apenas nos crearon peligro.

- Sin embargo, los blanquirrojos llegaron al área rival con cierta facilidad...

- Cuando nos plantábamos en tres cuartos, el equipo definió muy bien, algo que en otros partidos tal vez nos ha costado más. Se movió bien el balón, sin prisa, hasta la zona de ataque, y pudimos hacer mucho daño en su línea defensiva.

- ¿Vieron complicarse el partido en algún momento?

- Supimos manejar los tiempos del encuentro. Cuando nos marcaron, la sensación desde fuera fue de que se podía pensar en el nerviosismo de otros partidos en que nos han empatado, pero este domingo el equipo tuvo personalidad, siguió jugando el balón desde atrás asumiendo riesgos y eso va en el haber del equipo, que tuvo esa personalidad.

- Los delanteros abrieron muchos huecos para entrar. ¿Le ayudó para sacar provecho y marcar?

- Todos los compañeros aportan y todos tienen un papel clave dentro del equipo. La función de Marcos y Espina, creando espacios, fue fundamental para que pudiéramos aprovecharlo ante la portería rival. Lo importante es sumar tres puntos y que el equipo siga ganando y creciendo.

Empezar bien el año

- Había que empezar bien el año...

- Era muy importante hacerlo , sobre todo contra un rival directo. Nos llevamos los puntos y les ganamos el 'average', que es importantísimo al final de la temporada.

- Se advierte un optimismo en el equipo que antes no se veía...

- Si analizamos la primera vuelta, fue irregular en la que pudimos sacar muchos más puntos en partidos que teníamos de cara pero que se nos escaparon. A pesar de eso, el equipo nunca ha perdido la cara, y empezar así el año nos va a dar moral y fuerza para seguir trabajando igual.

- El partido de Formentera hizo mucho daño...

- A lo mejor fue un bache más duro de lo normal, pero el equipo se supo superar dentro de esos malos momentos y al final, después de la primera vuelta, sólo hay que ver que estamos solamente a tres puntos del 'play off'.

- Varios equipos de arriba perdieron...

- A todos los equipos les cuesta ganar y más ahora en la segunda vuelta en la que todos los equipos se juegan algo. Todos quieren puntuar, tanto los de arriba como los de abajo no quieren dar un punto por perdido y nos va a costar a todos.

- ¿Entienden como fundamental ratificar en Vitoria este triunfo?

- Vamos a seguir trabajando durante toda la semana para ir a Vitoria e intentar sumar los tres puntos.