Germán se desliga de la UDL Germán avanza con el esférico en un partido de pretemporada contra Osasuna B. :: díaz uriel El tinerfeño cierra una efímera etapa en Logroño y firma por el Mérida M.G. LOGROÑO. Sábado, 13 enero 2018, 00:48

Germán Sáenz (Santa Cruz de Tenerife, 25/7/1990) se convirtió ayer en la segunda baja en el seno de la UD Logroñés después de que Iván Aguilar abriera el jueves la puerta de salida. El futbolista canario, que tenía contrato por dos temporadas, se marcha sin hacer ruido y con una presencia meramente testimonial. Ayer mismo el Mérida daba a conocer su fichaje. El mismo destino que Aguilar. La UDL libera así una segunda licencia federativa, si bien Sergio Rodríguez dejó ayer muy claro que una de ellas será para Javier Álvarez, Titi.

«Sé la situación personal de cada uno, pero no me meto en las negociaciones. Hemos hablado con algunos jugadores. En el caso de Germán, es un chico muy profesional y veremos a ver la solución que toma», decía por la mañana el técnico blanquirrojo. El propio Germán participó de la sesión matinal.

El tinerfeño llegó a Logroño procedente del Cartagena, pero sólo ha disputado 79 minutos en competición liguera, repartidos en siete partidos. No ha sido titular en ninguno de ellos. En Copa tuvo más protagonismo, ya que participó en los tres compromisos, e incluso completó uno de ellos (Avilés), pero poco más. Aterrizó en Las Gaunas para aportar ofensivamente, bien por el centro, bien por la banda derecha, pero nunca entró en los planes de Sergio Rodríguez. Eso sí, el técnico no dudó en alabar su comportamiento al calificarle de «muy profesional», despedida muy diferente, verbalmente hablando, a la de Aguilar. «Iván ya no está con nosotros, por lo que no voy a comentar nada», dijo Rodríguez ayer. Escueto.

El técnico no quiso aventurar más salidas. Aseguró que no es «adivino», aunque tiene claro que hay más futbolistas de su plantilla en la puerta de salida. Diferente es que se concreten o no. «No sé lo que va a pasar. Es un momento delicado, que no es grato para quien le toca, por lo que hay que ser serios. A mí no me gusta que salgan jugadores. Estamos dejando que sean ellos los que tomen la decisión», comentaba sin olvidar que él fichó por la UDL en el mercado de invierno, precisamente.

La marcha de Germán no pone fin a los cambios en el equipo. Sergio Rodríguez habló el último día de diciembre de fichar un hombre de banda derecha (Titi) y un centrocampista. Sin embargo, es más que posible que haya más cambios en la plantilla, ya que la entidad trabaja en la salida de al menos dos jugadores. Diferente es que consiga su propósito. Por edad (mayor de 23 años) y por minutos, dos futbolistas pueden abandonar la entidad: Carlos García, que está cedido por el Nástic de Tarragona, y Borja Gómez, que tiene contrato hasta julio del 2019, pero que apenas ha contado para el preparador riojano. Cuando se cierre enero es más que factible que sean entre tres y cinco los jugadores que abandonen la disciplina riojana y otros tantos los futbolistas que lleguen para ayudar a jugar la fase de ascenso.