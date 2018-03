REAL SOCIEDAD B - UD LOGROÑÉS «Todo lo que no sea ganar, no es positivo para la UD Logroñés» Sergio Rodríguez coloca los balones mientras sus jugadores corren. :: fernando díaz El técnico no hace cuentas globales, pero sí individuales y admite que lo único que le cuadra es ganar a la Real y a todos los rivales directos en la lucha por el 'play off' Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:02

No es Sergio Rodríguez un técnico que se altere, sino que mantiene la calma. La lectura de la próxima semana pasa por lo que la UD Logroñés sea capaz de hacer mañana frente a la Real Sociedad B. Ese es el único horizonte al que mira un equipo que no niega la exigencia de la victoria en todos y cada uno de los encuentros que le restan.

- Atrás queda el partido del Leioa. Ahora toca la Real Sociedad, que enlaza buenos marcadores semana tras semana.

- Es un muy difícil, con un rival que vive un buen momento y una plantilla muy buena. La Real le da mucho ritmo al juego. De hecho, es el que más se acerca a nuestro perfil en su apuesta por el juego combinativo. Será una lucha por la posesión. Cuando se miden dos rivales de este perfil y con un buen nivel ambos, puede pasar cualquier cosa. Se presume un compromiso atractivo porque los dos vamos a buscar ser dueños de la pelota.

- La Real les aventaja en cuatro puntos. ¿Es un partido a doble o nada?

- Los datos están ahí. Si perdemos, pasamos a estar a siete puntos de la Real Sociedad. Quedaría mucho, pero se alejaría considerablemente. Ahora bien, para nosotros este partido es una oportunidad para acercarnos a la Real y a la zona de arriba.

- ¿Vale el empate?

- Cuando el calendario se acerca al final, todos los puntos cobran mayor importancia y en nuestro caso partimos de una desventaja respecto a nuestros rivales. Por tanto, todo lo que no sea sumar los tres puntos no es positivo para nosotros. Luego, y según se dé el partido, el punto puede ser bueno, pero a nivel estadístico hacen falta los tres puntos.

- El Sporting es el líder, pero usted siempre ha alabado mucho a Real y Athletic, que también son rivales directos.

- Tanto Athletic como Real son dos conjuntos diferentes, pero ambos muy trabajados. El Athletic tiene el calendario más sencillo y la Real está demostrando que pese a su juventud es un conjunto muy solvente que está ganando partidos muy difíciles lejos de Zubieta.

- Ustedes ganaron a la Real en Las Gaunas en un duelo en el que variaron su forma de jugar y en el que apostó por primera vez por un trivote formado por Remón, Salvador y Arnedo. ¿Es exportable aquella idea al partido de mañana?

- Todavía tenemos que decidirlo. Tenemos una identidad de juego, pero también nos amoldamos en función de cómo estamos y de cómo está el rival. Nos tendremos que adaptar a la situación. Si no podemos tener el balón, tendremos que ser solidarios y correr en busca del cuero. La Real arriesga y propone mucho.

-Pero partirán de una premisa, porque el once condiciona el juego.

- La premisa no está decidida aún. Hemos trabajado durante la semana diferentes aspectos, sobre todo el defensivo, porque entendemos que será muy importante en Zubieta. Será un compromiso muy largo en el que podremos jugar de diferentes maneras y hay tres cambios. Esto ocurre en muchas ocasiones. Tienes una idea, pero el jugador compite cada día y genera una duda que es buena para nosotros. Hay días en los que decidimos cuando pisamos el césped.

- La Real perdió hace unas semanas a Merquelanz, que fue uno de los mejores jugadores en Las Gaunas. Tampoco tiene a Jon Bautista. ¿Ha modificado su forma de jugar ante estas ausencias?

-Merquelanz es un extremo puro que le daba mucho juego por fuera y por dentro. Y además, zurdo. La Real ha perdido ese fútbol por el carril, pero cuenta con jugadores que dan mucho empuje al equipo desde el centro y que son muy dinámicos.

- La Real es el primero de los cinco equipos a los que se miden y que aspiran a jugar el 'play off' por el título. Con tanto resultado inesperado, ¿es más vital que nunca ganar esos cinco encuentros o hacer mayor hincapié en ellos?

- Siempre pasa algo así cuando se acerca el final de la temporada. Hay mucho en juego y aparecen las sorpresas. También es verdad que en la primera vuelta, Sporting y Mirandés estuvieron muy por encima del resto, algo que tampoco era normal porque no había tanta diferencia con los demás. Ahora se está ajustando más, los equipos juegan con más tiento y en nuestro caso tenemos claro que si queremos meternos en 'play off' debemos ganar a los equipos de la zona alta.

-Hace unas fechas se aspiraba a arrebatar la cuarta plaza a la Real o al Athletic. Ahora la ocupa el Racing. ¿Varía en algo que el inquilino de ese puesto haya cambiado?

- No nos vamos a obsesionar, aunque no escondemos que nuestro objetivo es jugar el play off. Somos muchos equipos, porque más allá de los filiales, están Racing, Gernika, Tudelano, Leioa,... que van a pelear hasta el final y van a ser jueces de lo que ocurra. Que todos se jueguen mucho es bueno para nosotros.

- ¿Con 63 puntos se puede hacer play off?

-No tengo ni idea. No sé cuántos puntos son necesarios. El año pasado fue un poco especial (el cuarto acabó con 61 puntos) porque los equipos de abajo sumaron muchos puntos. Hay numerosos enfrentamientos entre rivales directos, pero todo esto da igual porque para nosotros lo importante es ganar a la Real, acercarnos en la tabla y pensar en el Real Unión con una victoria más. No nos hace bien pensar en los puntos, sino en cada partido y somos un equipo que piensa más en el domingo. Hacer cuentas de la lechera, no.