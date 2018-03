GANAR, DA IGUAL CÓMO

Ganar por encima de todo. La frase corresponde a Diego Cervero. El Mirandés juega esta mañana en Villaviciosa y el asturiano, curtido en mil y una batallas, era claro al analizar el partido y el final de la Liga. «No queda nada. Se nota en el ambiente. Todos los de arriba ganaron el pasado domingo. Da igual si ganas de manera justa o injusta; da igual quién juegue; da igual si el árbitro se equivoca o no. Ganar sin importar cómo. Da igual», decía.

Se puede estar de acuerdo con él o no. Unos pensarán que no se puede ganar sin jugar bien; otros sólo piensan en sumar los tres puntos. La clasificación no premia el buen fútbol, premia las victorias. Justa o injustamente.

Ayer la UD Logroñés se apuntó al pensamiento práctico: ganar como sea. Quizá porque no pudo desplegar su juego, pero venció. Tres puntos más. 51. Sigue en la pelea. Hoy le toca el turno a Sporting, Mirandés, Racing, Athletic y Barakaldo. Ayer venció el Gernika. «Ganar, aunque sea por 1-0 y raspadín», decía Cervero.

La UDL no jugó bien. Junto al Real Unión protagonizaron un partido plomizo y desagradable, como la noche, fría, ventosa y de fina lluvia. Pero hoy, si otros fallan nos acordaremos del 2-0. Nada más. La Liga ha entrado en las áreas y ahí no se puede fallar. Si lo haces, te quedas fuera.

Además, el fútbol es irónico. La UDL es un conjunto que por momentos borda su juego, pero ayer ganó muy alejado de su personalidad. El primer gol llegó de un saque de Miguel en largo. Bote del cuero, regate de Ñoño con la cabeza y disparo cruzado. El segundo, a balón parado. Ambas acciones, sobre todo la primera, son la antítesis de lo que piensa Sergio Rodríguez y sus hombres. Pero se ganó. Había tensión en el césped. El recuerdo del Real Unión era muy negativo y el duelo llegaba en un momento delicado, tras sumar un punto de seis posibles. Los blanquirrojos se la juegan a una carta. Y levantaron la más alta. Quizá no fue la mejor jugada sobre la mesa, pero si la ganadora. Ganar así no es algo peyorativo, sino un recurso más de riqueza futbolística.