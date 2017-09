«Ganar sería muy bueno para seguir en la línea marcada» Pablo Espina Media punta de la UDLEl asturiano se ha consolidado en el equipo blanquirrojo y espera no sólo plantar cara al Burgos sino también sumar los puntos C. F. LOGROÑO. Domingo, 17 septiembre 2017, 00:19

Ha comenzado la temporada con buenas actuaciones. Se ha convertido en un asistente de lujo para sus compañeros en la línea delantera, dando pases a Ñoño y Marcos en estos primeros partidos ligueros. Tal vez sólo le falte el haber marcado algún gol. Lo tuvo ante el Amorebieta, pero erró en el lanzamiento de la pena máxima y no pudo sumar su primer tanto en esta campaña. Ahora, en Burgos, podría iniciar su cuenta. Ganas no le van a faltar

- ¿Cómo afronta este partido entre dos de los favoritos?

- Es un encuentro importante, porque los dos equipos estamos en la zona alta de la tabla. Jugamos contra un equipo duro y difícil, con muy buenos jugadores y el choque también será bueno para medir nuestro nivel.

- Un Burgos imbatido, que no sabe aún lo que es encajar un gol.

- Tal vez lo mejor que tienen es que defienden muy bien. Se juntan bien y es lo que les está dando los puntos hasta ahora.

- Por contra, la UD Logroñés busca el gol como solución. ¿Cómo lo sienten?

- Sabemos que el conjunto castellano va a ser un rival al que nos va a costar batir, pero tenemos armas para hacerles gol.

- Todavía no ha marcado. ¿Le preocupa no haber visto portería?

- No me preocupa. Estoy tranquilo, porque en cada partido lo intento, tengo ocasiones y sé que tarde o temprano va a llegar el gol. No me preocupa mucho.

- Por otro lado, está dando pases y asistencias muy buenas.

- El míster no sólo nos pide llegar y hacer goles, sino también participar en el juego, generar cosas para los compañeros a lo largo de los encuentros, ya sea con balón o sin él, con movimientos de desmarque.

- Ante el Amorebieta lanzó una pena máxima con el empate a cero. Erró el disparo y el balón fue repelido por el poste ¿Le ha dañado?

- No, porque tanto si entra como si se falla, el caso es estar convencido de que el siguiente va a entrar. No pasa nada.

- ¿Una victoria en Burgos sería clarificadora para el futuro?

- A estas alturas no creo que sea ni definitivo ni que marque la temporada. Pero sí que sería importante para seguir en la línea que estamos marcando desde el principio .

- La afición acudirá a este partido. ¿Notan su presencia?

- Este año se nota más que el año pasado el apoyo de la afición. Con un buen comienzo, con resultados, la gente se anima más y esperamos poder seguir dándole resultados para que siga creciendo la afición y el equipo.