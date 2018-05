U.D. LOGROÑÉS «Por fútbol, deberíamos haber acabado más arriba» Carles Salvador avanza con el balón en un entrenamiento. :: D. Díaz El centrocampista ya renovado confía en «aprender de los errores» para afrontar de nuevo «un reto muy difícil» Carles Salvador Jugador de la UDL VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 3 mayo 2018, 10:39

Carles Salvador se ha convertido en sus dos temporadas en la Unión Deportiva Logroñés en un referente en el centro del campo. De la mano de Sergio Rodríguez, el castellonense ha sido un fijo en los onces titulares otorgando solidez y consistencia a los blanquirrojos, lo que le ha valido la renovación. Pero él reconoce que hay un debe: no haber logrado la meta del 'play off'. Su meta es conquistarlo la próxima temporada.

- El año pasado costó su renovación y éste ha sido rapidísima. ¿Ha sido una cuestión de objetivos?

68 partidos ha disputado con la camiseta de la UD Logroñés La pasada campaña jugó 30 partidos en Liga, en siete fue convocado y sólo se perdió, por sanción el duelo ante el Amorebieta. En la actual suma 35 encuentros ligueros (33 como titular) y tres más en la Copa del Rey. 5 goles ha sumado en todos esos encuentros La temporada pasada, aunque comenzó en el lateral derecho, acabó jugando más cerca de la portería y logró cuatro dianas (Sestao, Leioa, Sanse y Real B); en la actual, en la medular, pero más retrasado, ha marcado al Athletic. 5.432minutos acumula en competición oficial La mayoría de ellos los obtiene en Liga, pues la Copa sólo suponen 313 minutos.

- Había objetivos, pero sobre todo me he sentido muy a gusto en un proyecto que me parece ejemplar.

- Deportivamente, no se ha logrado llegar al 'play off'. ¿Por qué?

- Hemos hecho un fútbol vistoso y difícil de ver en la categoría, pero nos ha faltado un plus de competir en momentos concretos. Y a la recta final de la temporada creo que hemos llegado un poco justos por lesiones, sanciones... y nos ha penalizado.

LA FRASE «Hay que aprender de los errores, reforzar las posiciones donde hemos sufrido carencias y formar una plantilla equilibrada»

- ¿Resulta difícil competir en Segunda B con buen fútbol?

- Hay que verlo en positivo. Los equipos que suelen subir juegan bien. Pero dentro de los partidos hay muchos momentos y nos ha faltado leerlos: juntar más las líneas cuando era necesario, defender... Eso es competir y vamos a aprender de eso. Al final, teníamos la sensación de que nos marcaban casi sin hacer nada mientras nosotros llevábamos todo el peso del partido.

- ¿Cómo se puede dar ese paso adelante para cumplir los objetivos de ascenso?

- Debemos trabajar y estar mentalizados. Esto no deja de ser Segunda B y no hay grandes diferencias entre los de arriba y los de abajo. Los pequeños detalles marcan. Hay que aprender de los errores, reforzar las posiciones donde hemos sufrido carencias y formar una plantilla equilibrada. Sería positivo contar, desde el inicio de la pretemporada, con cuanto más gente mejor. Y con trabajo y esfuerzo llegarán los objetivos.

- También pesan los arbitrajes...

- No son ninguna excusa, pero en momentos puntuales han resultado extraños. Los arbitrajes casi siempre se equilibran a lo largo de una temporada, pero en nuestra balanza han pesado más los errores en nuestra contra.

- ¿Le debe el fútbol algo a la UD Logroñés?

- La temporada suele poner a cada uno en su lugar. Por el fútbol que hemos hecho merecíamos estar más arriba. No sé si nos debe, pero creo que hemos trabajado mucho y no lo hemos conseguido.

- Su renovación se suma a la de otros pesos pesados. ¿Es importante mantener una columna vertebral fuerte?

- Todos los proyectos se deben hacer así porque de cero cuesta mucho empezar. La continuidad es importante. Hemos visto a muchos equipos con grandes presupuestos que hacen nuevos equipos cada año y no logran lo que quieren. Tenemos que ver lo que ha fallado y arreglarlo.

- Este año su pequeño lunar ha sido la falta de gol. La temporada pasada logró cuatro y ésta, sólo uno y en el primer partido.

- Sí, he tenido la confianza del entrenador y he jugado casi todos los minutos. Y, de cara al gol, creo que no he logrado lo del pasado año. Empecé bien y he contado con ocasiones claras, pero me queda la espinita de no haber anotado. Esos goles se podían traducir en puntos y ha sido mi debe de este año.

- ¿Cómo hay que afrontar esta recta final, sin nada en juego?

- Es complicado llegar sin opciones, pero debemos asegurar cuanto antes la Copa del Rey y pensar en el domingo. Jugamos en casa y tenemos que dejar buen sabor de boca a nuestra afición.