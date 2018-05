SEGUNDA B Fuenlabrada y Rápido acuden a la Justicia EFE. Viernes, 11 mayo 2018, 01:05

Fuenlabrada y Rápido de Bouzas presentaron ayer una petición de medida cautelar urgente judicial para que «se rectifique la posición de silencio de la FEF y el juez decrete la no participación del Fabril en el play off conforme estipula la normativa vigente». El Fabril, segundo en el Grupo I, no puede ascender porque el Deportivo, del que es filial, ha descendido a Segunda.