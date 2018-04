UNO A UNO FRUSTRACIÓN GENERAL Pese a la derrota, el fondo blanquirrojo reconoció el esfuerzo de unos futbolistas que agotan sus opciones de 'play off'. :: fernando díaz SERGIO MORENO Domingo, 22 abril 2018, 01:01

De nuevo los jugadores riojanos se marcharon del campo con caras largas ante lo que entienden una mala decisión arbitral que dio al traste con la posibilidad de agitar el árbol hasta el final para ganar al Mirandés. De nuevo enfado por no tener una pizca de fortuna en los intangibles del fútbol.

LOS NÚMEROS 6 El levantino volvió a demostrar que es un pilar fundamental en el esquema. Perfecto por delante de la defensa, con mayor influencia tras la aparición de Remón. Perfecto atrás, activo con la pelota.

Seguro en todo momento, tanto por arriba como en los dos disparos sin excesivo peligro del Mirandés, que como local apretó pero disparó bastante poco. Nada pudo hacer en el gol de Cervero.

Fuerte y resolutivo. No se complicó y de nuevo fue inteligente para superar todos esos obstáculos que el Mirandés le puso por su banda, que fueron muchos ya que la mayoría de ataques llegaron por ese costado, con Kijera muy profundo.

Es la primera vez que le hacen un marcaje al hombre a un central. Cervero se pegó al alavés en todo momento, y no pudo sacar ni un balón jugado. Buen trabajo defensivo en su vuelta a casa.

Le hubiera dado de sobra para haber aprobado su examen particular de no haber sido por sus tres últimas acciones con el balón por jugar. Erró ante el estrés y la presión que se generó tras el tanto local. Defendió, sin embargo, con capacidad, constancia, sacrificio y sin errores.

Inédito en la primera parte, mucho más profundo en la segunda, varios pases suyos crearon peligro sobre la meta de Limones.

Forzó para jugar. Sabía que tenía que hacerlo ante las muchas bajas del equipo. Quiso ayudar y también jugar en la que sin duda es su casa. Pero llegó hasta el minuto 20. Su tendón de Aquiles dijo que era suficiente. Se retiró entre llantos.

De más a menos, quizás porque le tocó ocupar una posición poco habitual ante las muchas bajas: más cerca de la zona de creación que de la de resolución. Hizo muchos kilómetros que le lucieron poco. Acabó fundido y sustituido.

Falló el experimento de situar al zamorano como extremo. Algo perdido en la primera parte, quizás un poco más entonado en la segunda. Acabó con problemas físicos y también cambiado por un compañero.

No supera el examen de Anduva. Fue el que más peligro generó en Miranda, pero aún no le da para además de crear peligro, resolverlo. En partidos tan cerrados hay que aprovechar la primera. Y no lo hizo.

Bien por arriba y generoso en el esfuerzo. Pero se le pide resolver estos encuentros y no lo hizo, ni por un gol ni por una asistencia.

Buen partido de Remón en la parcela ancha. Salió sin estar al 100% por Muneta y cumplió con creces. Fue importante.

No aportó nada en media hora de juego.

Diez minutos. Sin valorar.