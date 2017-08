«Se te ponen los vellos de punta cuando la afición corea tu nombre»

El extemo gaditano Antonio Asencio 'Ñoño' fue el gran protagonista del triunfo de la UD Logroñés ante el Vitoria en el debut liguero del conjunto blanquirrojo en Las Gaunas. Marcó dos golazos, el primero levantando el balón sobre la salida de Cebriá, y el segundo cruzando el cuero para meterlo abajo en el segundo palo tras una jugada personal. Además, fue objeto de dos penaltis, bien señalados por el colegiado David Recio, que no subieron al marcador y que de hacerlo hubieran supuesto un resultado de escándalo.

Ñoño fue la última pieza del juego de tiralíneas en que convirtió el partido la UD Logroñés sobre todo en la primera mitad. Un juego trenzado de izquierda a derecha, en varias ocasiones, que finalizaba con una diagonal buscando al gaditano para llevar el peligro a la meta vitoriana.

- ¿Se puede empezar mejor?

- La verdad es que no. Fue el debut soñado en el propio campo, en Las Gaunas. Aproveché los huecos que dejaban los defensas. Es uno de los fuertes que tengo y salió bien.

- ¿Ese modelo de juego estaba trabajado durante la semana?

- El míster nos había dicho que tendríamos enfrente un equipo que apretaba fuerte arriba, pero que dejaba huecos a sus espaldas y lo cierto es que lo supimos hacer a la perfección. Fue la fórmula que empleamos para meter los goles.

- Buen comienzo para usted y para el equipo.

- Para todos. Vi ayer que nunca habíamos ganado los dos primeros partidos de liga y me siento contento de que este equipo haya sido el primero en sumar dos triunfos seguidos para empezar la temporada.

- ¿Esperaba a nivel personal este comienzo tan fuerte?

- No me lo esperaba, pero también quiero decir que hemos trabajado muy duro para eso. Queremos jugar bien y hacer siempre lo posible para ganar. Si es con goles y asistencias, mucho mejor.

- Dos tantos de bella factura. ¿Cómo los vivió?

- En el primero, el esférico me llega de una diagonal. Lo controlé, me fui hacia la portería y le piqué el balón al portero. Tenía en mente hacerlo así y salió bien. En el segundo, me pasó el balón Paredes, encaré por el centro y disparé cruzado, El balón se fue al palo largo y entró junto al poste. Me sentí muy a gusto.

Goleador

- Además de anotar dos goles, le hicieron dos penaltis...

- Al poco de comenzar el partido me paso el balón Espina, cogí la posición al defensa, y me hizo falta por detrás. Fue muy claro. En el segundo, el balón viene de un rebote. Ahí es donde el entrenador me dice que tengo que estar para la resolución de las jugadas. La pena es que luego los fallamos.

- Pudo ser un resultado de escándalo.

- Hicimos un partido para haber marcado muchos más goles, pero, de todos modos, nos ha venido bien, porque hemos ganado.

- De momento es el máximo goleador, con dos dianas. ¿Hasta dónde?

- Soy de meter goles, pero no goleador. Pero si este año mi juego y el del equipo genera muchos goles y viene bien para el propio equipo, estupendo.

- Lo que ha quedado claro es que, tal y como se está concibiendo el juego del equipo, usted tiene mucha llegada, muchas posibilidades de anotar. ¿Le gusta la idea?

- La forma de jugar del equipo, este estilo con el que movemos el balón mucho, me viene muy bien. Somos un conjunto que combina. Jugamos bien y también tiramos balones a la espalda de las defensas. Eso también me va muy bien. La idea es intentar aprovecharlo al máximo.

- La celebración tuvo mucho de familiar. Se le vio dedicándole los goles a su pequeño, Antonio, que es un asiduo a los partidos.

- Le decido los goles a mi niño. Él flipa cuando me ve jugar a mí. Todos los goles son para él. Y para la afición.

- Una afición que le aclamó cuando fue sustituido en el segundo tiempo. ¿Qué sintió?

- Se te ponen los vellos de punta cuando la afición corea tu nombre. Significa que has hecho un buen partido y te ilusiona mucho. Intentaré que todos los domingos sean así. Y quiero dar las gracias al equipo, que también hace una gran labor ayudándome.

- Esto no ha hecho nada más que empezar. Todo ha salido bien. Pero no todo va a ser así. ¿Están preparados para peores momentos?

- Lo estamos. Nosotros vamos ir pensando partido a partido. No queremos mirar más allá y eso creo que es bueno. Ir ganando partido a partido te da confianza. Ahora tenemos que mantener la racha en la Copa del Rey ante el Avilés.

- En el horizonte aparece el Barakaldo, que también ha comenzado fuerte. ¿Cómo lo ve?

- El Barakaldo se ha reforzado bien, ha empezado fuerte y será un rival muy difícil. Pero primero hay que pensar en el Avilés y en pasar la eliminatoria de la Copa del Rey.