«Félix está empeñado en comenzar a construir la ciudad deportiva antes de que concluya la temporada» Jueves, 16 noviembre 2017

Además del primer equipo, entre las competencias de Carlos Pouso se incluye la cantera. No oculta que está preocupado por el futuro del equipo de categoría Juvenil y por la situación en la que han quedado los niños excluidos por el Athletic. Pero sobre todo, habla de la ciudad deportiva, que según él está más cerca que nunca. Asegura que la intención de Félix Revuelta es comenzar su contrucción antes de que concluya la temporada.

- No sé cuándo dejará la UDL, pero ¿cree que antes de irse verá colocar la primera piedra de la famosa ciudad deportiva?

- Estoy convencido de ello. Félix está empecinado en ello. Si fuese de Bilbao, podrías pensar que es una bilbainada más, pero es riojano. Yo le he dado mi opinión como técnico acerca de lo que es prioritario o dónde levantarla. En el tema del dinero, no me meto. Lo que más me preocupa no es el primer equipo, sino lo de abajo, los niños. Que los padres no sean esclavos de sus hijos.

- Vamos, que esté bien comunicada.

- Nosotros tendríamos suficiente con el Mundial'82 y a partir de ahí ir construyendo. Lo mismo que hizo el Villarreal. El problema es que no podemos comprar el Mundial, porque es de propiedad municipal. No necesitamos ocho campos. Con dos o tres nos sobra. Ahora bien, es fundamental ascender para poder autofinanciarnos y no que salga todo el dinero del mismo bolsillo, de Félix o de los socios. Si tienes terrenos, debes tener equipos. Soy un empleado, pero mi idea de ciudad deportiva es que se ubique lo más cerca de Logroño. Félix está empeñado en comenzar las obras antes de que acabe la temporada. Yo me fío de él.

- En estas últimas semanas, la decisión del Athletic de prescindir de niños riojanos se ha convertido en un gran tema de conversación. Más de uno se pregunta por qué la UD Logroñés no se hace cargo de ese proyecto, de esa idea y la traslada a Logroño.

- Creo que nos han ofrecido la posibilidad y que han hablado con Valdovinos. Lo que más me preocupa son los niños, la situación en la que se han quedado. Para el Athletic no es fundamental La Rioja y viceversa. ¿Por qué ha tomado el Athletic esa decisión? No lo sé, pero lo que está claro es que un niño que ha nacido en Logroño no puede jugar en el Athletic, pero si ficha por la Oyonesa, sí. El niño es el mismo. A mí me gusta la filosofía del Athletic y no la considero ni segregacionista ni racista, aunque no sé por qué ha tomado esta decisión. Desde luego, las formas no han sido las mejores.

- ¿Esa manera de trabajar, con un centro de tecnificación bajo la tutela de la UD Logroñés, encajaría en su día de club de futuro?

- Claro que sí. A día de hoy no nos lo hemos planteado, pero para la UD Logroñés debería ser una obligación captar a los mejores jugadores riojanos si quiere ser el club de referencia. Ahora bien, sin pisar a nadie, porque hay que respetar a todos los clubes. Ahora tenemos equipos en Tercera División, Juvenil de Honor y Cadete, aunque cuando subamos a Segunda habría que ampliar las categorías e invertir dinero.