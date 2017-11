«Nos ha faltado ambición y querer ganar el partido» Sergio Rodríguez consulta su reloj, de pie junto al banquillo. :: fernando díaz El técnico riojano indica que «nos hemos dejado llevar por momentos, y esto pasa factura» Sergio Rodríguez UD Logroñés S.M.L. LOGROÑO. Miércoles, 8 noviembre 2017, 23:32

Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, no podía ocultar en su rostro la preocupación por una nueva derrota sufrida a domicilio. Mantuvo una vez más aquello de que el equipo está dejando pasar demasiadas oportunidades para estar entre los mejores.

-¿Qué valoración hace del resultado, y de esta nueva derrota lejos de Logroño?

-Mala. Mala porque aunque el resultado podía haber sido un empate por los méritos realizados por ambos equipos, lo cierto es que no me marcho con buenas sensaciones. Me voy con malas.

-¿A qué cuestiones concretas se deben estas malas sensaciones?

-Quiero ver de nuevo el partido. Creo que hemos podido dar más en todos los aspectos: defensivo, ofensivo, de intensidad en segunda jugadas, de hacer lo que hemos trabajado durante la semana... Diría que nos ha faltado ambición y querer ganar. Nos hemos dejado llevar en algunos momentos, y esto pasa factura.

-¿Y cómo se trabaja este aspecto tan psicológico dentro de un equipo?

-Es una cuestión de lo que los jugadores quieran y lo que yo les pueda aportar. Es una mezcla. No creo que tengamos un equipo poco ambicioso, pero hoy (por ayer) nos ha faltado esa ambición por querer ganar el partido sabiendo que ellos venían de una situación incómoda. Los primeros minutos han sido nuestros, pero tengo la sensación que nos ha podido afectar el cansancio y ha sido error mío el no haber rotado más porque todos hemos podido dar más.

-De nuevo parecía que en la primera parte se podía ganar el partido, para luego dejar constancia de que era casi imposible vista la segunda mitad. ¿A qué lo achaca?

-No hemos estado bien en ninguno de los aspectos. Si quieres ganar los partidos para estar en las posiciones de cabeza debemos proponer más cosas: bien a nivel ofensivo y si no ponerlo a nivel defensivo para ser más fuertes. Y nos hemos quedado en tierra de nadie. Nos vamos disgustados.

-¿Y cómo se puede convencer a todo un colectivo para que sea más competitivo?

-Tampoco vamos a dramatizar, pero poniendo cada uno más de su parte, empezando por nosotros (en referencia al cuerpo técnico), y convenciéndose de que para conseguir los objetivos hay que dar un poco más. Aun cuando creemos que lo hemos dado todo hay que dar un poco más.