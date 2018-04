«Nos ha faltado acierto, como durante todo el año» Sergio Rodríguez, ayer en Las Gaunas. :: juan marín El técnico blanquirrojo lamenta que su equipo esté «teniendo mala suerte con las decisiones arbitrales» durante toda la temporada Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL E.M. LOGROÑO. Lunes, 30 abril 2018, 00:03

Templado, aunque la procesión va por dentro, Sergio Rodríguez atendió a los medios de comunicación

- Les han dejado jugar 40 minutos.

- Mientras que hemos estado once contra once creo que hemos sido ligeramente superiores a ellos y que el resultado que marcaba el electrónico hasta ese momento era justo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera sucedido esa jugada? Nunca lo sabremos.

- ¿Qué le ha parecido la expulsión?

- Nosotros tuvimos una igual en contra ante la Peña Sport y no expulsaron al rival. No te sé decir si es expulsión porque tampoco creo que la norma esté lo suficientemente clara. Queda a criterio del árbitro y al final, en ese sentido, estamos desamparados porque es la decisión que tome el árbitro, sin un criterio claro sin que se le pueda exigir desde fuera. Lo ha expulsado y nos ha dejado tocados de moral. Y además encajar el empate tan pronto nos ha hecho daño.

- El segundo gol del Sporting B parece un fuera de juego claro.

- Hay que verlo. Me comentan que no es fuera de juego al final de la jugada, sino en un balón que peinan. Es muy difícil verlo desde el campo. Más que esa decisión ha sido el cúmulo de cosas que iban pasando en el partido. Parecía que nos ponían una pierna encima en cada acción y eso te va minando y a perro flaco todo son pulgas.

- ¿Tienen la sensación de que durante toda la temporada las decisiones siempre han sido en su contra?

- Creo que este año no hemos tenido suerte con las decisiones. Hay varios partidos que se me vienen a la cabeza en donde o ha habido goles anulados, o si el gol era dudoso se lo han dado al equipo contrario y otras situaciones de este tipo. Es una pena porque ves a los jugadores trabajar, las ganas que le ponen... y hay decisiones que nos han marcado. Pero no es excusa para nada. Creo que este año hemos tenido bastante mala suerte con las decisiones de los árbitros en general.

- ¿Qué le ha dicho al árbitro para que le expulsara?

- Le he dicho que ya valía, que ya basta. Venimos de un partido donde creemos que las decisiones han sido injustas para nosotros. Y ha sido insistir, sacar tarjetas, insistir, sacar tarjeta. Y los jugadores es normal que protesten y que estén en desacuerdo con sus decisiones. Y el árbitro seguía sacando tarjetas. Ha sido una manera de decirle que ya basta. Es una queja general a lo de todo el año. Yo no digo que lo hagan adrede, ni mucho menos, pero han estado muy desafortunados en decisiones contra nosotros.

- Y a pesar de todo casi llega el empate en la jugada de Marcos André.

- Sí, hemos tenido una ocasión muy clara y no hemos acertado. Es algo que este año, en general, nos ha pasado. Ese acierto en los momentos puntuales... De 'golaverage' estamos bien, marcamos goles, pero en los momentos puntuales no lo hemos tenido.

- Sotillos ha confirmado su gran momento de forma.

- Ha tenido una evolución que nos ha sorprendido a todos. Venía de juveniles, es primer año sénior, y la adaptación no fue fácil porque vio muchos partidos desde la grada. Él seguía trabajando y cuando llegó su momento lo aprovechó. Pero hoy el equipo en general ha estado bien.