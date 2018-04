«Son cosas extrañas, pero no podemos hacer nada» Domingo, 22 abril 2018, 01:01

«No entiendo nada. Si pita, se puede equivocar y no pasa nada, pero luego no des gol. Son cosas muy extrañas, pero no se puede hacer nada contra esto».

Carles Salvador coincidía, básicamente, con Miguel Martínez en sus apreciaciones sobre la actuación del colegiado, aunque no era tan agresivo en sus apreciaciones. «Cuando mejor estábamos, ha llegado una jugada extraña. No me había pasado a mí que el árbitro pitase antes de un gol y que luego dijera que es gol», comentaba el centrocampista, que no obstante quiso agradecer a todos los aficionados su presencia en Anduva. Ahora toca mirar lo que ocurra hoy en otros partidos cuyos marcadores les afectan.

Clasificación EQUIPO J G E P GF GC PT 1 Sporting B 67 33 20 7 6 54 30 2 Mirandés 66 34 20 6 8 49 32 3 Real B 65 34 19 8 7 42 22 4 Athletic B 61 34 17 10 7 52 26 5 Racing Club 61 33 18 7 8 40 27 6 UD Logroñés 55 34 15 10 9 48 31 7 Gernika 55 34 15 10 9 38 32 8 Barakaldo 52 33 13 13 7 38 24 9 Tudelano 50 33 13 11 9 37 28 10 Leioa 47 33 12 11 10 42 33 11 Burgos 46 34 11 13 10 25 25 12 Arenas 42 34 8 18 8 41 37 13 Real Unión Club 39 34 10 9 15 24 14 Amorebieta 39 33 9 12 12 38 36 15 Vitoria 33 33 7 12 14 30 40 16 Izarra 32 33 8 8 17 28 55 17 Peña Sport 28 33 6 10 17 28 55 18 Lealtad 24 33 5 9 19 23 44 19 Osasuna B 23 33 5 8 20 25 51 20 Caudal 16 33 2 10 21 13 47

Resultados

Athletic Club-Burgos 3-1

Arenas-Real Unión 1-1

Gernika-Real Sociedad B 0-4

Mirandés-UD Logroñés 1-0

Sporting B-Tudelano Hoy. 12.00

Racing-Osasuna Hoy. 17.00

Peña Sport-Lealtad Hoy. 17.00

Izarra-Caudal Deportivo Hoy. 17.00

Vitoria-Amorebieta Hoy. 18.00

Barakaldo-Leioa Hoy. 18.00