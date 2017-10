EXPLICAR LO INEXPLICABLE

Quince minutos hundieron a la UD Logroñés. Quince minutos en los que el partido pasó de 2-0 a 2-2. De ganar a empatar. Y todo esto ante el Leioa, que pugna por salir del descenso y a día de hoy ocupa plaza de promoción. Pero no fueron quince minutos, fue la actitud. Los partidos no acaban en el descanso, sino cuando decide el árbitro. Otra lección que aprender.

Explicar lo de ayer es casi imposible. Es inexplicable. El fútbol es un misterio en el que la única certeza es el marcador. Inexplicable es que un equipo que aspira al ascenso y gana 2-0 se deje empatar por otro que pelea por no descender. Inexplicable es que se desconecte del duelo y no tenga capacidad de reacción, aunque genere alguna ocasión gracias a su superioridad cualitativa, que no por casta. Porque sus goles, los de la UDL, nacieron de dos chispazos de Rayco, que ayer no pudo celebrar su liberación con la pena de que no sirvieran para ganar.

La UD Logroñés ha perdido el brillo de su juego colectivo. Ha perdido incluso la profundidad por bandas. Siempre la tuvo por la izquierda, pero ahora, ni eso. Por la derecha no hay balones de gol. Jaime Paredes ha perdido la sonrisa y Ñoño, que ayer volvía al once, el desborde. Siempre hacia adentro. Y a nivel defensivo, Goti generó los dos goles moviéndose entre ellos, entre ese vacío que había. Sin Paredes atacando este conjunto es aún más previsible, menos atractivo y peligroso.

No hay fútbol coral. Hay detalles individuales. Poco más. Y las soluciones que llegaban desde fuera, fuera siguen. Porque este equipo sigue confiando en viejos conocidos, que está muy bien, pero la frescura de la novedad no ha aportado hasta la fecha lo suficiente como para dar ese salto de calidad. Tres fichajes en el once. Sólo tres. Unos se quedan en la grada y otros en el banquillo, aunque sean jugadores ofensivos y el equipo necesite ganar. Un chaval de 20 años es el gran aval goleador. Demasiada responsabilidad. Todo inexplicable. Y si este club es ambicioso, debe tomar decisiones y pensar que cuando ficha, ficha de verdad.