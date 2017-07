U.D. LOGROÑÉS Dos excepciones en un objetivo Fermín Sobrón despeja el esférico ante el Alavés. :: juan marín En días en que se alude a la cantera, sólo Fermín y Zubiri participan del primer equipo de la UDL y con desigual fortuna M.G. LOGROÑO. Sábado, 22 julio 2017, 13:22

La cantera. El eterno sueño de los clubes. Entre muchas de sus funciones se incluye su nexo de unión con la tierra, la ilusión que genera entre los más pequeños o el deseo de que se convierta en una fuente de ingresos para la entidad. Sergio Rodríguez aseguraba esta semana que cuenta con los chavales de las categorías inferiores. «Vamos a dar oportunidades a los jugadores de la cantera. Dependerá de su evolución y de su desarrollo que contemos con ellos», decía. « Tenemos absoluta confianza en ellos. También la tenemos en Arza, Sergio Benito, Dani Gómez, que le conocemos bien del Haro... Saben que contamos con ellos», aseguraba Carlos Pouso en las últimas horas.

La campaña que acaba de comenzar registra un amplio número de jugadores de categorías inferiores: Osés, Bobadilla, Guillermo, Kike, (habituales ya la pasada campaña), Medrano, Adrián Gómez , César del Río, Sergio Benito, Héctor Fernández... La cuestión es cuántos de ellos pueden tener protagonismo en el primer equipo y cuántos pueden convertirse en un número que cuadre plantillas.

La cantera no es uno de los pilares de la entidad porque la vida de ésta no alcanza aún los diez años. Después de este tiempo se puede afirmar sin temor a errar que Fermín Sobrón e Iñigo Zubiri son los únicos futbolistas que se han integrado en la primera plantilla como miembros de pleno derecho, aunque sus minutos no son cuantiosos, sobre todo en el caso del portero. El discurso, alabable, choca con la realidad de la corta historia.

Los riojanos contaron en su primer año con seis hombres formados en la cantera riojana, que no blanquirroja. Iñaki Sáenz fue quien más compromisos jugó de todos ellos, treinta y uno, si bien Iván Salazar alcanzó los veinticuatro y David Olavarrieta, veintitrés, mientras que Ricardo Pisón (tres), Álex Pérez (ocho) y Nacho Elías (8) completaron aquel primer ejercicio, en el que muchos de ellos llegaban a la entidad procedentes del Varea.

Esas cifras fueron la tónica de aquellos años. Iñaki Sáenz se confirmaba como el mejor producto de la cantera riojana, pero debutaban otros jóvenes como Zabala o Reinares aprovechando la Copa del Rey, competición menor para la UD Logroñés. A éstos les siguieron Carlos Mazana y José María Rodelgo, si bien ningún jugador de las categorías inferiores se asentaba en el primer equipo.

El «ascenso» de Sergio Domínguez en la cuarta temporada blanquirroja supuso una bocanada de aire fresco para la entidad. Disputó catorce partidos, aunque la referencia seguía siendo Iñaki Sáenz (37). Nombres como Eduardo Ubis o Luis Martínez de Quel se sumaban a la idea sin olvidar la continuidad de la que gozaban Javi Arza o Ángel Ruiz.

El inicio de la temporada 2013/14 supuso el despegue de Iñigo Zubiri. Jugó dieciséis encuentros. Aparecieron nombres como los de Javi Pascual y, por supuesto, Eduardo Ubis. Un año después, Zubiri disputaba 21 compromisos y Fermín Sobrón debuta en la categoría en el último partido de Liga, frente al Langreo.

A pesar de su marcha al Villanovense, en la pasada campaña, Sobrón se ha convertido en uno de los activos del club. Un año antes, el segundo de Pouso en Las Gaunas, participó en cinco partidos. Zubiri dejó la disciplina riojana para jugar en el filial del Levante. Míchel, hoy jugador del Calahorra, debutaba frente al Lealtad y jugaba contra el Sevilla, en Copa; Álvaro Arnedo también vivía esa experiencia, aunque el gran descubrimiento era un jugador que había militado en la UD Logroñés en categoría Juvenil y que tras su paso por el Agoncillo llegaba al primer equipo: Jordan. Diecinueve encuentros en la categoría fueron suficientes para firmar su traspaso al Real Madrid.

La campaña que concluyó el 1 de julio supuso el debut de Guillermo Cabrera, Kike Fernández y Pablo Bobadilla con el primer equipo. Debut testimonial, amén de la aparición de Marcos André, con diecisiete compromisos en sus alforjas.