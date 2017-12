UD LOGROÑÉS - RACING DE SANTANDER Dos estilos de juego parecidos con resultados muy diferentes La UD Logroñés emplea dos sistemas, dependiendo del centro del campo, y el Racing, uno clásico CARLOS FERRER Miércoles, 6 diciembre 2017, 23:47

Logroño. Este próximo domingo se enfrentan en Las Gaunas dos equipos que comenzaron la temporada con el objetivo de jugar la fase de ascenso. El Racing de Santander está llevando a cabo un inicio de temporada que le lleva a pensar en conseguirlo, mientras que la UD Logroñés se halla en un momento de muchas dudas, porque no encuentra el camino de le ayude a lograr la victoria, tan necesaria cada domingo, para poder cumplir con ese objetivo marcado.

Los verdiblancos, situados en el tercer puesto de la clasificación, están siendo bastante regulares y, sobre todo, fuertes en sus desplazamientos. Los blanquirrojos sufren por su inestabilidad, si bien, realizan mejor juego que los cántabros. Pero los números son claros. La UD Logroñés sólo ha sido capaz de ganar dos encuentros seguidos, en el inicio de la temporada. El Racing, más seguro, ha ligado cuatro, entre ellos sus dos últimos desplazamientos, a Mieres y Tajonar.

El domingo se verán sobre el césped dos estilos de juego parecidos, con muy poca diferencia en la capacidad goleadora, pero con unos números mucho mejores para los cántabros en el balance defensivo.

La UD Logroñés suma 14 goles a favor en casa y el Racing ha encajado 6 lejos de la suya

Todavía no ha encontrado Sergio Rodríguez un once que dé el mejor resultado a la UD Logroñés. Se puede salir el equipo en un partido, para dejar constancia de su falta de regularidad en el siguiente. Ha probado varias fórmulas el técnico riojano para sacar adelante sus compromisos, pero aún no ha logrado una racha de victorias que hagan asentarse al equipo en la zona noble de la clasificación. Sólo en los primeros compases ligueros se situó incluso al frente de la tabla. Algo efímero.

Miguel es el guardameta habitual, con tres hombres también fijos en el esquema defensivo. Santos y Paredes en los laterales y Caneda en el centro de la defensa. El otro central está siendo Ramiro, si bien también han intervenido en esa posición Zubiri y Borja Gómez.

En el centro del campo se han dado hasta el momento varias opciones. Arnedo y Salvador empezaron en la zona. Remón, cuando salió de su lesión, se ha convertido en otro hombre en la parcela. Por la derecha, pero jugando hacia adentro, Muneta ha sido el que más veces ha salido, mientras que por la izquierda suele ser Ñoño, o Iván Aguilar, quienes actúan.

Por delante, Rayco se ha hecho con un puesto en el que comenzó jugando Espina, mientras que, como punta, Marcos André ha sido el que más minutos ha disputado. El esquema cambia si se emplea un pivote o si son dos los que acotan la parcela central. Rayco es el máximo goleador, con seis dianas, seguido por Marcos, con cinco, y por Ñoño, que ha sumado cuatro. Por la banda izquierda es por donde más daño hace la UD Logroñés, aunque sufre mucho en defensa, encajando casi en cada partido.

Lo mejor que tiene este equipo blanquirrojo hasta ahora es que siempre marca en Las Gaunas. De los dieciocho tantos sumados, catorce los han conseguido en casa y solamente cuatro fuera, lo que supone un lastre importante. Mientras, en el propio campo, los blanquirrojos han encajado diez tantos, lo que les hace vulnerables. Es el momento de seguir sumando en ataque y de cerrar a cal y canto la portería propia.

El Racing está consiguiendo muy buenos resultados en sus desplazamientos. Parte de un esquema con cuatro defensas, cuatro hombres por el centro y otros dos en punta, pero cuando el equipo sale al ataque, pasa a tener dos hombres en el centro del campo y hasta cuatro buscando la portería contraria.

Ángel Viadero plantea este sistema tanto en casa como lejos de los Campos de Sport de El Sardinero, y le está dando muchos puntos. De hecho, ha sumado catorce en sus desplazamientos, y ha marcado en ellos un total de 9 goles, de los 19 que lleva en los dieciséis partidos celebrados. También en el plano defensivo sus números ofrecen garantías. Sólo ha encajado seis goles fuera de casa. Y tres lo fueron, de una tacada, en la segunda jornada ante el Sporting B en Mareo.

A partir de una defensa férrea, el equipo verdiblanco busca con rapidez el área contraria y despliega a sus hombres por el campo de forma que el rival tiene que estar muy atento, cerrando huecos por el centro y apretando en las bandas para evitar su fácil desglose para hacer daño. Y lo hacen.

Viadero cuenta con un once en el que introduce pocos cambios. Las lesiones, sanciones o algún mal momento puntual, son las únicas razones para que haya cambios en el equipo. En el sistema, ninguno. Todos se acoplan a lo que quiere el entrenador y, hasta el momento les está yendo bien. De hecho, este Racing es el equipo que mejores números consigue en sus desplazamientos, sólo por detrás del Mirandés, y empatado con la Real Sociedad B, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

En la portería está actuando con mucha seguridad Iván Crespo, guardameta que estuvo entrenándose con la UD Logroñés antes de fichar por el Murcia en la campaña 14/15.

En la defensa, Sergio y Castañeda son los habituales en los laterales, mientras que en el centro están jugando De la Fuente y Borja Granero. Francisco Regalón ha estado lesionado, pero podría jugar. En el doble pivote actúan Antonio y Cobo, si bien Granero podría adelantarse si Cobo no supera la gripe que viene padeciendo esta semana.

Por las bandas, Óscar, con cuatro goles en su haber, entra por la derecha, y Héber Pena, por la izquierda. Arriba, dos referentes, el murciano Dani Aquino, hijo de Aquino, que jugó en Primera con Albacete, Betis y Rayo Vallecano, y que lleva ya siete goles en su haber, siendo un hombre decisivo para el equipo. Junto a él, está cuajando muy buenos partidos el joven Paulino Miguélez, de dieciocho años, que ha irrumpido con fuerza. La joya de la cantera. También actúan César Díaz y Juanjo Expósito.