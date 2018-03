La espinita clavada de Luca Ferrone El lateral, habitual en el once del Leioa, recuerda con cierta amargura su etapa en Las Gaunas M. GLERA LOGROÑO. Sábado, 10 marzo 2018, 00:44

Luca Ferrone vuelve a medirse a la UD Logroñés. Ya lo hizo en Las Gaunas, donde incluso pudo marcar el tercer gol del Leioa. El lateral exblanquirrojo admite que este partido es «muy especial» para él, como lo fue el de la primera vuelta porque entiende que no salió de la UDL de la forma «más bonita». En Logroño jugó quince partidos, doce de ellos como titular y ocho completos. Su paso por el quirófano le privó de disputar la recta final de la competición.

«Es un compromiso especial para mí, porque el año pasado estuve en Logroño y ya fue muy particular regresar a Las Gaunas. Lo afronto con una motivación especial, porque la manera en la que salí de la UD Logroñés no fue la más bonita. Me quedé con la espina de demostrar mi valía como futbolista», decía el jugador a Leioa TV

Más allá de sentimentalismos, Ferrone quiere sumar tres puntos más que permitan a su equipo dar el salto que ahora ven cerca. «Este último mes de competición se nos ha dado bien y parecía que cada partido que jugábamos nos acercaba más arriba. Éste es otro encuentro que si ganas, acabas por engancharte a la pelea por entrar en el grupo de play off o en Copa», indicaba antes de admitir que su equipo está ante un compromiso «muy difícil». «La UD Logroñés es un gran conjunto, con un gran entrenador. Será un encuentro muy disputado y, como todos los que jugamos en Sarriena, estará condicionado por el estado del césped. Además, creo que va a llover. Será otra guerra».

Eso sí, Ferrone manda un claro mensaje al traspasar toda la presión por ganar a su adversario. «Nosotros tenemos que seguir afrontando los encuentros con serenidad, que es lo que estamos haciendo. Al principio, el Leioa no tenía aspiraciones de estar arriba y, por tanto, no tenemos la presión de ganar. Simplemente salimos al campo a jugar como lo estamos haciendo. Son los equipos que pelean por objetivos los que tienen que exponer y asumir más riesgos que nosotros. El Leioa no tiene nada que perder porque el trabajo ya lo tiene hecho».