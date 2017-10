Espina quiere repetir ante el Leioa Pablo Espina conduce el balón ante un rival en el partido de esta temporada contra el Vitoria en Las Gaunas. :: Fernando Díaz El delantero marcó su primer gol como blanquirrojo ante el conjunto vizcaíno la temporada pasada CARLOS FERRER Jueves, 26 octubre 2017, 23:58

Logroño. Pablo Espina llegó a la UD Logroñés el año pasado, procedente del Lealtad de Villaviciosa. Finalizó la campaña con once goles en su haber. Fue el autor del primer gol del equipo blanquirrojo en la temporada, precisamente ante el rival que este domingo viene en Las Gaunas, un Leioa que realizó una excelente temporada y que se llevó un punto del coliseo logroñés.

Tal vez por eso, el asturiano no recuerda su primer gol con el equipo riojano como algo muy especial. «Tampoco fue de tan buen recuerdo. Porque fue el primer partido y lo empatamos en casa. Por eso no tengo un buen recuerdo. Fue un gol bueno, pero el partido en sí fue complicado para nosotros», indicaba el jugador blanquirrojo.

Lo que sí le gustaría es repetir este domingo: «Claro. Siempre quieres meter goles y estoy con muchas ganas de abrir la lata ya».

LAS FRASES «Tenemos equipo y jugadores para adaptarnos a cualquier rival y en casa hemos de ganar»

Esta temporada todavía no ha estrenado su casillero de goles, aunque prefiere pensar en que pronto o tarde van a llegar. «No pasa nada. A veces el balón no entra, pega en el palo y sale. El año pasado entraba y yo lo único que tengo que hacer es seguir intentándolo. Sé que tarde o temprano llegarán los goles», indica.

«Juego en posiciones similares a las del año pasado con Sergio. No creo que sea cuestión de la posición en la que me sitúa el entrenador. En los partidos tuve ocasiones, tuve palos, incluso un penalti que envié al palo ante el Amorebieta», añade sobre esa falta de gol que le acecha este año hasta el momento.

Lo que no quiere pensar es que pueda estar gafado ante la portería: «Espero empezar a meter goles este mismo domingo. Pero no creo que sea cuestión de gafes ni de nada. En el fútbol hay rachas y así como el año pasado entraban, este año no lo consigo, Pero yo estoy tranquilo porque cada vez que salgo al campo lo intento y es en lo único que tengo que pensar, en seguir buscando el gol».

Comenzó jugando, pero ahora lo hace en menor medida. «Me encuentro bien. Este año creo que hay más competencia en los puestos de arriba y ahora me toca salir desde el banquillo. E intento hacerlo lo mejor posible», dice e, asturiano.

Sobre el partido del domingo, hay que hacer bueno el empate de Tudela. «Es un compromiso importante porque es en casa. Tenemos dos seguidos en los que hemos de hacernos fuertes para intentar dominar e intentar ganar», asevera.

El Leioa vendrá a cerrarse, a buscar las contras ante un rival, el riojano, que deberá ser el encargado de producir fútbol: «Cada equipo juega con sus armas. A nosotros nos tiene que dar igual el rival. El Leioa puede ser uno de los equipos que se replieguen más y que nos deje la iniciativa. Pero nosotros tenemos equipo y jugadores para adaptarnos a cualquier rival y en casa hemos de ser capaces de ganar cualquier partido».

El equipo trabaja mucho la llegada, el disparo final, que es la fórmula para ganar partidos. Espina tiene claro que «el trabajo del equipo es bueno y el juego tampoco es tan malo».

El equipo ha vuelto a sumar puntos. «La temporada es muy larga. Tuvimos partidos con derrotas seguidas. Ahora hemos sumado cuatro puntos en dos partidos. Rachas hay muchas, buenas o malas, a lo largo del año. Seguro que ahora va a venir una buena racha, pero también perderemos partidos. Lo importante es mantener el trabajo, el día a día, ser regulares y eso al final del año se verá reflejado», aduce un Espina seguro de que el equipo va a volver a remontar posiciones.

Pero no es bueno que los de arriba se vayan a demasiados puntos: «Estamos a tres puntos del 'play off'. Más allá de la clasificación hay que mantener el trabajo, que es bueno. No hay que fijarse en los nombres de los equipos. La diferencia no es grande y la regularidad es la que dirá al final donde estaremos cada uno».