«Todos tenemos una espina clavada con este final de temporada» Sergio Rodríguez, entrenador de la UD Logroñés. Logroño, 5 mayo 2018

La conversación ha perdido fuerza. Consecuencia de la decepción, porque la temporada es decepcionante. Nadie lo oculta. Sin embargo, desde esa tristeza, Sergio Rodríguez insiste en la necesidad de ganar los partidos que quedan, porque a pesar del varapalo recibido aún hay argumentos para un último esfuerzo. La Copa, uno de ellos; la afición, y este es muy importante, otro, porque es uno de los pilares de este proyecto. «Queremos devolverle el cariño que nos ha dado a lo largo de la temporada», indica el preparador.

- Última cita en Las Gaunas de este curso. Al menos, intentarán despedirse con un triunfo.

- Así es. Y además, con varios puntos que nos motivan, caso de la Copa del Rey, porque el triunfo nos da la clasificación, o de devolver a la afición el cariño que ha mostrado a lo largo de la temporada, tanto en casa como en los desplazamientos. A nivel interno, los jugadores quieren acabar bien después de un año en que han demostrado una gran profesionalidad.

- El año pasado, la despedida fue una fiesta. Éste...

- No es la misma situación. Venimos de una dinámica negativa de resultados, pero ya haremos balance del año.

- Se miden a la Peña Sport, que prácticamente se juega su última bala en busca de la permanencia en Las Gaunas.

- Hace unas semanas estaba prácticamente descendida, pero ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y se ha enganchado a la pelea por la permanencia. No lo tiene fácil, pero sí cuenta con opciones. Va a pelear hasta el final, por lo que el partido de mañana no será fácil para nosotros. Se juega todo y cuando un equipo llega a ese límite se convierte en muy peligroso porque su nivel de intensidad es muy alto.

- Dice que han hecho cosas bien y cosas mal. ¿Cuáles?

- Ya lo analizaremos. Me quedo con el trabajo del equipo y su profesionalidad. Luego, hubo días mejores y peores. Ya tendremos tiempo de valorar.

- Han pasado de ser jueces en la lucha por el 'play off' a serlo en la pelea por la permanencia. ¿Que le parece tanta etiqueta?

- Siempre es más cómodo medirse a equipos que no se juegan nada, pero esto es lo que hay y nosotros debemos respetar la competición. Lo haremos lo mejor posible y, como he dicho, la Copa es importante para la entidad y tenemos la oportunidad de garantizarla.

- Incluso sin ganar se puede lograr.

- Cierto, pero mejor sumar los tres puntos. Además, queremos ganar este partido. Todos tenemos una espina clavada con este final de temporada y ganar es importante por el equipo, por la afición y por las sensaciones con las que acabemos.

- ¿Encuentra respuesta al bajo rendimiento del equipo en la recta final?

- El rendimiento no ha sido malo, otra cosas son los resultados. Creo que se han dado diversas circunstancias que han influido, pero el equipo siempre ha competido. Ahora bien, el acierto no ha estado al nivel de los rivales. Ha sido un año que deja la sensación de que no era el momento. Estaba de que no. Nosotros también hemos cometido errores. El grupo ha sido más complicado a nivel de puntuación y nos ha pasado factura no sumar más puntos ante los equipos de la zona baja de la tabla.

- ¿Acabar con 61 puntos cambia en algo el análisis?

- No. La valoración ya está hecha. Damos importancia a estos dos encuentros, pero no varía el análisis. Nuestro reto al inicio de campaña era meternos en 'play off' y no lo hemos logrado. La Copa es importante, también pero la valoración global no variará por sumar unos puntos más o menos.

- El aficionado se queda con lo último que vive y no es lo mismo irse de vacaciones con una victoria en el recuerdo que con una derrota.

- No lo es. Por eso queremos ganar y por darle una alegría. Al menos que las sensaciones sean buenas después de la decepción que ha supuesto no entrar entre los cuatro mejores. Es importante para todos acabar bien la temporada.