«Espero que no haya muchas bajas para la próxima temporada»

Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logoñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Domingo, 13 mayo 2018, 12:32

logroño. Mañana acaba la temporada. Último partido de la UD Logroñés. Encuentro de trámite, pues no se juega nada. Tres puntos y algún puesto en la tabla. Sergio Rodríguez aprovechará la visita a Estella para premiar a algunos jugadores, sobre todo del filial. Aunque se hablará de ello más adelante y en repetidas ocasiones, apuesta por la continuidad del bloque, como ya hizo el pasado verano, labor en la que trabajará con Carlos Lasheras, amén de nuevas incorporaciones y proyecto de club. Mañana

- Una vez cumplido el deber de clasificarse para la Copa finalizan la temporada en un partido en el que ustedes no se juegan nada, pero sí el Izarra. ¿Qué ambiente esperan?

- Nos queda este partido y hay que competir lo mejor que podamos. Hay cosas en juego y vamos a intentar sumar los tres puntos. Esperamos el tipo de ambiente de un partido en el que ellos se juegan mucho, la permanencia. Será duro y difícil y, además, Merkatondoa lo hace más complicado por la superficie.

- ¿Día propicio para repartir minutos y hacer cambios?

- Hay gente del filial que ha trabajado muy bien a lo largo del año y se merece un premio. Gran parte de la plantilla ha vivido rotaciones este año y mañana habrá cambios en el once. Los chavales del filial están con ganas de jugar.

- Y día de despedidas, porque salvo seis jugadores, todos concluyen contrato el 1 de julio.

- Esperamos que no sean muchas. Estamos contentos con una gran parte de la plantilla, pero evidentemente cada uno decidirá lo que es mejor. Respecto a los chavales del filial, los que jueguen pueden competir. Hay gente que se despedirá y quienes se queden lo hagan porque van a participar de un proyecto ilusionante.

- El pasado verano aportó por la continuidad del bloque y de sus palabras se desprende que en esta ocasión, también.

- Hay que valorar cosas. Ha llegado un director deportivo a la UD Logroñés que también tiene mucho que decir en este sentido. El reto es hacer un equipo muy competitivo entre todos. Yo estoy muy contento, pero el club tendrá que decidir y ver qué es lo mejor; y por supuesto, los jugadores, también.

- Ahora que habla de Carlos Lasheras, ¿qué le ha parecido su contratación?

- Para la UD Logroñés es muy importante la contratación de Carlos Lasheras. Ser director deportivo es su oficio y le ayudaremos en todo lo que sea posible. Creo que con su llegada damos un salto muy importante.

- Falta un partido y un resultado que no puede variar mucho el análisis de la temporada. ¿Qué valoración hace de ella?

- Creo que el año podía haber sido mejor... y peor. Hemos dominado el balón en la mayor parte de los partidos y hemos dominado al rival, salvo en algún encuentro concreto. Nos ha faltado porcentaje de acierto, no hemos estado todo lo fuerte que debiéramos en las áreas, hemos cometido errores puntuales y también es verdad que nos ha faltado esa pizca de suerte. Por otro lado, hemos vivido compromisos en casa en los que hemos sido superiores pero no hemos sido capaces de ganar incluso con un 2-0. También hubo momentos puntuales. Por ejemplo, después de la eliminación en la Copa fuimos un equipo irregular. Dábamos un paso adelante y otro hacia atrás. Además, la derrota en Las Gaunas frente al Lealtad y el empate en Pamplona nos hizo ir con la soga al cuello a las siguientes citas. Fuera de Logroño fuimos superiores en campos como los del Arenas o Leioa, pero no sumamos los tres puntos a pesar de tener ocasiones claras de gol. Resultados como esos nos han hecho ir a remolque a lo largo de la temporada. Y hubo otros encuentros en los que el rival fue superior, caso de la Real Sociedad.

- ¿Es capaz de ponerse nota?

- Para el seguidor, lo más importante es el resultado. Yo valoró otras cosas también. El equipo ha competido en el 99% de los encuentros. No pongo nota, pero no es muy alta porque no hemos quedado entre los cuatro primeros, pero tampoco baja.