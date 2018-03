U.D. LOGROÑÉS El gol da la espalda a Rayco Rayco festeja su gol frente al Arenas, en el partido disputado en Las Gaunas. Era su quinto gol en Liga. :: fernando díaz El canario, que suma once tantos, ha visto como en los últimos cinco partidos se le niega la suerte suprema JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Jueves, 15 marzo 2018, 00:31

Rayco García no parece jugador de medias tintas. Cuando marca, le gusta que no sea uno, sino que prefiere dos o tres. Ha firmado en Liga dos dobletes y un triplete, pero también ha marcado algún que otro gol suelto que eleva su cuenta a once goles. Sin embargo no marca desde que lo hiciera en Urritxe, en aquella victoria sobre el Amorebieta. Ocasiones ha disfrutado, pero en las últimas semanas no ha tenido el acierto -o lo han tenido los porteros- de jornadas previas. Cinco encuentros sin marcar son muchos para un jugador que no vive del gol, pero que da brillo a su juego de tiralíneas.

La UD Logroñés echa de menos los goles del canario, aunque en esos cinco encuentros ha sumado siete dianas si bien en dos de esos partidos no ha estrenado su cuenta. De hecho ante el Lealtad se rompió una máxima en Las Gaunas esta temporada: la UDL marcaba en todos los compromisos.

Sin embargo, Rayco genera fútbol suficiente para el equipo y crea y dispone de ocasiones para marcar. La diferencia está en la definición. En unos partidos entra el balón; en otros, no. El Leioa le trae buenos recuerdos al insular, ya que en aquel encuentro anotó sus dos primeros goles con la camiseta blanquirroja, aunque el equipo acabó cediendo el empate (2-2) después de llegar al descanso con un claro 2-0. A ese doblete, Rayco sumó otro muy importante frente a la Real Sociedad y aquel día sí que ganó su equipo (3-1). Ahora bien, el fútbol de este media punta que necesita libertad explotó frente al Athletic de Bilbao, donde firmó su primer y único triplete de esta campaña. A esos datos más llamativos suma goles frente al Arenas (1-1), Gernika (0-1), Peña Sport (1-1) y Amorebieta (1-3).

Ahora bien, todas las monedas tienen dos caras y Rayco García ve ahora más cercana la cruz. Hasta ocho ocasiones ha tenido en los últimos cinco partidos, más o menos claras, pero no ha aumentado su cuenta goleadora. Incluso da la sensación que el uno contra uno le da vértigo, aunque en el momento que marque de nuevo todo cambiará. Frente al Burgos firmó un gol en jugada a balón parado que el colegiado anuló injustamente; frente al Lealtad, Tejero sacó una espectacular mano abajo a la derecha que le impidió marcar; en Tajonar, Rayco se encontró con el día inspirado de Juan. El portero navarro le ganó en dos peleas individuales. Una en cada tiempo. Una con los pies y otra con la mano derecha, arriba, y con el cuerpo vencido a la izquierda. Espectacular mano. Y de tres oportunidades gozó Rayco para superar a Pagola. En la primera, minuto 13, no calibró que estaba tan solo dentro del área y tardó en exceso en armar el disparo; en la segunda, también en el primer tiempo, cruzó demasiado el esférico en una acción que quedó a mitad de camino entre el disparo a puerta y el pase a Chamorro, que llegaba por el centro; y cuando el partido agonizaba y su equipo también, se plantó ante Pagola tras un servicio de Jaime Paredes, le regateó hacia la izquierda, pero estrelló el balón en la madera.