PRESENTACIÓN DE LA UD LOGROÑÉS Escenario inédito para el noveno proyecto Noño (d) conversa con Muneta en la sesión de ayer. :: / Justo Rodriguez La UD Logroñés inicia la temporada amparada en la continuidad y en un grupo conocido, pero diferente JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Miércoles, 12 julio 2017, 12:50

Noveno proyecto. Tercer entrenador riojano. Cuarto preparador que arranca desde cero después de la exigencia que conlleva dirigir con la agonía de la salvación sin dejarte respirar. La UD Logroñés ha empezado a entrenar. Lejos quedan ya los últimos goles de aquel partido frente al Gernika en la segunda semana de mayo. Es como si no hubiera existido un paréntesis futbolístico más amplio de lo que dictamina el calendario merced al recuerdo de las dos campañas precedentes. La UD Logroñés de Sergio Rodríguez levanta el telón; si lo hace con la energía que lo cerró se aventura un gran año, si bien en el fútbol no se pueden hacer cuentas ni a corto ni a medio ni a largo plazo.

A corto, se conoce que la UDL jugará contra asturianos, vascos, navarros y Burgos y Mirandés. Es lo que ha decidido la Comisión de Segunda B. Y sus decisiones no las rompe la posterior reunión de la Federación porque todo llega a ella cerrado. Será el 20 de julio.

En lo deportivo, ayer se vieron diecinueve jugadores que en realidad son doce. Hay números futbolísticos que no dicen la verdad. Además, los doce no son una docena, sino que son catorce, pues Germán Sáenz y Alejandro Sotillos no acudieron a la cita de ayer con permiso de la entidad. Sergio Rodríguez ha hecho una clara apuesta por la continuidad a falta de los retoques que todo entrenador gusta de dar, pero que cuando no marcas los tiempos es imposible. Ahora bien, en el fútbol no existe el imposible, porque imposible parecía que la UD Logroñés comenzará a construir la casa por el tejado, pero así está siendo esta temporada. Dos jugadores han firmado: Ñoño y Germán. Dos futbolistas ofensivos. Temor a las goteras. Esas goteras que debilitan estructuras. Carlos Pouso era más de comenzar el proyecto apuntalando la cimentación. Sergio cuenta con algunos de los comandantes de su guardia pretoriana y, además, por líneas: Miguel Martínez, César Caneda y César Remón. Incluso Antxon Muneta. Portero, defensa y centrocampista y media punta. Falta el ariete, el que concierta el asedio en conquista. Germán viene avalado por ser un hombre punta, pero donde más ha brillado en las últimas batallas es pegado a un flanco que disputan también Titi y Ñoño, por la derecha, y el asturiano Pablo Espina por la izquierda. Titi, que se lesionó el 23 de febrero, podrá tener la ficha tramitada el 23 de agosto y estar en condiciones de jugar la segunda jornada si finalmente la liga comienza el día 20.

A diferencia de anteriores años, la UDL ha empezado a fichar pensando en la zona de ataque

A ellos se suma el cuerpo de la guardia. Año de reválida para jugadores como Íñigo Zubiri, Miguel Santos y Carles Salvador; y de ascenso en el escalafón para Jaime Paredes, el jugador sin adversario en su puesto y, además, el más longevo en su contrato, hasta el 2020. Alejandro Sotillos, cedido por el Real Madrid y que jugó en Calahorra la final de la Copa, es una incógnita.

Sergio Rodríguez tiene la opción de apuntalar su esquema. Cuenta con cuatro licencias libres de jugadores mayores de 23 años. En principio, deben reservarse a marcar la diferencia. Por ejemplo, un nueve puro. También necesita uno o dos centrales que compitan con César Caneda; y algún jugador de banda izquierda que aporte recorrido pegado a la cal. No son los únicos retoques, pero sí los más visibles.

El grupo deseado

La UDL inicia la temporada con el entrenador deseado por directivos, aficionados y jugadores, muy importante este tercio, pero también en una competición defendida por el club y la Federación Riojana. Atrás quedan las desazones económicas que dejaba al grupo gallego; y el golpe que supuso el cambio a Madrid y Castilla La Mancha. La UD Logroñés se mantiene en el norte, con asturianos, cántabros, navarros y la sección más oriental de Castilla y León.

Si se analiza la economía se confirma que apenas hay pernoctaciones, salvo Asturias, y que la competición puede traer consigo ingresos por taquilla, sobre todo con las visitas de Racing de Santander, Mirandés y Burgos. Perfecto. Ahora bien, ese dinero conlleva un peligro. El Racing no ceja en su empeñó por ascender pese a su delicada economía. Repetirá. Y el Mirandés, descendido, cuenta con 1,2 millones extras para reflotarse. Que no es poco. 1,2 millones que añadir a su presupuesto. Duplicará el de la UD Logroñés.

LOS GRUPOS Grupo I: Celta B, Cerceda, Coruxo, Deportivo Fabril, Pontevedra, Racing de Ferrol, Rápido de Bouzas, Gimnástica Segoviana, Guijuelo, Ponferradina, Valladolid B, Toledo, Talavera, Atlético B, Real Madrid Castilla, Unión Adarve, Fuenlabrada, Navalcarnero, Rayo Majadahonda y Sanse. Grupo II: Caudal Deportivo, Lealtad, Sporting B, Racing de Santander, Izarra, Osasuna B, Peña Sport, Tudelano, Amorebieta, Arenas, Barakaldo, Bilbao Athletic, Gernika, Leioa, Real Unión, Real Sociedad B, Vitoria, Burgos CF, Mirandés y UD Logroñés. Grupo III: Alcoyano, Atlético Saguntino, Elche, Hércules, Ontinyent, Valencia Mestalla, Villarreal B, Atlético Baleares, Mallorca, Formentera, Peña Deportiva, Deportivo Aragón, Ebro, Badalona, Cornellà, Llagostera, Lleida, Olot, Peralada y Sababell. Grupo IV: Betis, Córdoba B, Écija, El Ejido 2012, Granada B, Linense, Marbella, Recreativo, San Fernando, Cartagena, Jumilla, Lorca Deportiva, Real Murcia, UCAM Murcia, Badajoz, Extremadura, Mérida, Vi

Pero es el grupo que quiere la UDL. No será oficial hasta el 20 de julio, cuando lo ratifique la asamblea de la Federación Española. La idea tiene su origen en Navarra, pero Rafa del Amo, su presidente, ha pensado en él con la apoyo de otros muchos dirigentes. Años atrás, cuando la UD Logroñés era desterrada a Galicia, romper la territorialidad era una aberración; ahora el poder en la lucha de intereses la ha roto. «En 30 años jamás se ha cambiado la propuesta de la Comisión Mixta», decía Marcelino Maté, presidente de la Comisión, cuando los equipos vascos, navarros y UD Logroñés se rebelaron contra la composición de grupos en el verano del 2015. Entonces no cambiaron nada. Y ahora, tampoco.