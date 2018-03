Aquel equipo que ganó la Copa Nacho Matador intenta llevarse el balón en Las Gaunas. :: f. díaz El Arenas, que tiene casi garantizada su cuarta temporada en Segunda B, forma un bloque más peligroso de lo que refleja la tabla M.G. LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:57

Jáuregui, Vallana, Monacho, Uriarte, Arruza, JM. Peña, Ibaibarriaga, Pagazaurtundua, Sesúmaga, Barturen y F. Peña. A pocos, por no decir a nadie, le suenan estos once hombres, pero todos ellos formaron en el once inicial del Arenas que ganó la Copa del Rey el 18 de mayo de 1919, tras superar el Barcelona en la final (5-2). Dos años antes, el conjunto areneno había perdido ante el Real Madrid (2-1).

Cien años han pasado de aquella gesta. El Arenas, fundado en 1901, vivió sus años gloriosos antes y después de la Guerra Civil. Trece temporadas en Primera y Segunda División. Apenas nadie se acuerda de aquello. El Arenas ya no juega en Lamiako, ni en el Real Club Josaleta de Neguri; tampoco tiene a medallistas olímpicos en su primer equipo. Todo lo contrario, después de treinta y seis años en Tercera, el Arenas lograba ascender a Segunda B en el verano del 2015.

Jon Pérez Bolo ocupa el banquillo de Gobela, donde la UD Logroñés ganó la pasada campaña por 1-2, gracias a un gol de Adrián León en el último minuto, a la salida de un saque de esquina. Arenas y UDL se asemejan más de lo que puede parecer, aunque es el propio campo, Gobela, el que les diferencia. Con 40 puntos en su cuenta, el Arenas suma 40 goles, cinco menos que la UDL, y ha encajado 35, cinco más. Presente una nómina goleadora muy amplia, con Luisma al frente con siete dianas. Es de centro del campo hacia adelante donde su fútbol es más coral, teniendo en cuenta que en Gobela prima el juego aéreo y la segunda jugada, amén de las acciones a balón parado. Mañana no podrá contar con uno de sus cerebros más dorados, Nacho Matador, letal casi siempre que se ha medido a la UDL. Aun así, Aitor ramos, Uranga, Jontxa, Zamorano, Dani López u Ontiveros saben lo que es marcar en un once de los que casi se aprenden de memoria.

En Gobela ha ganado Tudelano y Sporting. Nadie más. Su fortaleza le ha dado 26 de los 40 puntos que suma. El Racing cayó allí (3-1); Real Sociedad, Athletic y Gernika no pasaron del empate.