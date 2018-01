«He dejado atrás momentos delicados, y la cabeza ahora está en orden»

Javier Álvarez 'Titi' ha cubierto su periodo de recuperación y ya se encuentra en condiciones de poder ser útil al equipo blanquirrojo. Ha pasado por un infierno, pero ya ha mostrado su buena forma y su disposición para ayudar al equipo si el cuerpo técnico lo considera necesario. El jugador se encuentra muy motivado y esperanzado ante esta segunda vuelta. Sería el primer fichaje de invierno, como el año pasado.

- ¿Se encuentra con ganas de que le formalicen la ficha?

- Mi idea es esa, claro que sí. El mercado de fichajes se ha abierto el 1 de enero y yo estoy en condiciones de volver a jugar. Ya disputé el partido del sábado contra el filial. Ahora el club valorará si mete la ficha o no. Yo me encuentro genial, fenomenal, para empezar a jugar si cuentan conmigo.

- El míster dijo a final del año que contaba con usted si está en condiciones...

- ¿Qué más hace falta entonces?

- Hay que liberar una ficha...

-A mí, en su momento, se me retiró la ficha para incorporar a un jugador. Si a mí se me tramita la ficha deberán dar una baja, lógicamente.

- ¿Cómo se encuentra en el aspecto físico?

- No he tenido ninguna queja ni muscularmente ni de cansancio. Contra el filial jugué setenta minutos y noté el ritmo. Eso se gana compitiendo. Por mucho que entrene como un loco, ese punto que te da la competición no lo tengo, porque llevo sin jugar diez meses. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando y esperar la oportunidad de que pueda volver.

- ¿Y en el mental?

- Muy bien. Sí que he pasado por momentos delicados. He dejado atrás una lesión complicada y la cabeza está ahora en orden, con una motivación extra porque quiero devolver lo que hasta ahora no he podido hacer.

- Se ha ejercitado ocho meses a distinto ritmo y nivel...

- Me practicaron la última operación en abril y, desde entonces, no he dejado de entrenarme. He realizado sesiones de fisioterapia, musculación, gimnasio. No he dejado de entrenarme en ningún momento. Y en el campo, empecé en la pretemporada con Héctor, con José Miguel y en la fisioterapia Las Gaunas. No he dejado nunca de trabajar.

- ¿Cómo fue entrenarse también con el filial?

- Eduardo Valdovinos y el cuerpo técnico me presentaron esa opción de poder estar con ellos para poder tener otro plus más. Estoy muy agradecido por ello tanto a Josean García como a los chicos del filial, que me abrieron las puertas y se portaron conmigo superbien.

- ¿Qué trabajo desarrolla ahora?

- Desde hace dos meses y medio trabajo con los compañeros. Una vez recuperado totalmente, sin dolencias, adquirí un patrón de carrera inapropiado que me hacía una hiperextensión de la pierna que no era correcto. Estoy corrigiendo la postura al correr y cada día veo en los vídeos que cojeo menos. Es una manía que he cogido por acostumbrarme a correr mal.

- ¿Tiene miedo a una recaída?

- Ninguno. Me he sometido a una intervención en que me han solucionado el problema que sufría y no tengo ahora miedo a nada.

- ¿Ha notado el cariño de la gente en estos meses?

- Una buena parte de que haya seguido adelante en esto ha sido gracias a ellos. Aunque parezca una tontería, sólo el hecho de que me preguntaran si iba a volver a jugar, me ayudaba a avanzar en la recuperación psicológica, porque la cabeza es la que más funciona en estos momentos. A mi mujer y a mucha gente les debo el haber seguido adelante y no haber tirado la toalla en algún momento.