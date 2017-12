«Me encuentro muy bien jugando con libertad por detrás del punta»» Pablo Espina intenta llevarse el balón ante un rival en el partido del domingo pasado celebrado en el San Francisco de Tafalla. :: / Fernando Díaz El delantero asturiano se encuentra en un excelente momento de forma. Sólo le falta iniciar su cuenta goleadora para completar su aportación Pablo Espina Delantero de la UDL CARLOS FERRER YÁBAR Logroño Sábado, 16 diciembre 2017, 11:56

Destaca por su calidad en el juego de ataque de la UD Logroñés. Pablo Espina ha cuajado, en estos últimos partidos, sus mejores actuaciones de la temporada. Trabaja para el equipo y lleva peligro en sus acciones.

Tanto contra el Racing como el domingo en Tafalla, fue uno de los mejores jugadores blanquirrojos. Ante el Izarra tiene la posibilidad de jugar y, sobre todo, de marcar , lo único que todavía no ha conseguido llevar a cabo.

- Lleva jugando unos partidos muy buenos. ¿Cómo se está sintiendo?

«Me gusta participar y llegar al área. No estoy teniendo acierto con el gol, pero lo estoy intentando»

- Muy bien. A lo largo del año tampoco me estaba encontrando mal, pero ahora nos conocemos mejor los compañeros y el trabajo de equipo va dando sus frutos. Es cuestión de tiempo que los resultados acaben llegando y los goles también.

- Frente al Racing volvió a la titularidad. ¿Esperaba estar tan bien?

- Siempre tengo la confianza en todos los jugadores de la plantilla, porque son buenos. El día del Racing se hizo bien, y el día de la Peña Sport, también, pero a veces los resultados finales no reflejan el trabajo. Hay que seguir luchando para mejorar ciertas cosas y mantener el trabajo que estamos haciendo.

- Lo cierto es que su trabajo dio el resultado apetecido. ¿Se encontró a gusto en esa faceta?

- Yo creo que ese es el trabajo en el que mejor puedo aportar al equipo. Siempre fui el mismo jugador desde que llegué aquí. No soy un delantero centro que se caracterice por hacer goles. Soy más de estar en contacto con el juego del equipo, en su creación. Me gusta participar y llegar al área. No estoy teniendo acierto, pero lo estoy intentando.

- Últimamente están generando muchas ocasiones, pero no entra el balón las veces que debiera...

- Hay que meterlas, que es lo más importante, pero nos preocuparía más no generarlas. Evidentemente hay que marcar, pero hemos de seguir confiando e intentándolo, porque es la única manera de que la pelota acabe entrando

- En Tafalla refrendó su buen momento....

- Dí más pases de gol. El equipo necesitaba de mí en posiciones más retrasadas, porque Rayco, Ñoño o Marcos son jugadores que se desmarcan y buscan el espacio muy bien. Hicimos un buen trabajo, pero la pena fue no haber cerrado el partido antes o no acertar alguna ocasión más o que nos hubiesen anulado goles. Pero hay que seguir adelante y no pensar más en eso. Hay que mirar hacia adelante.

- ¿Mejor en la media punta que en la banda?

- No soy un extremo puro, pero siempre jugué en bandas . Quizás la posición en la que más a gusto me encuentro es jugando detrás de un punta, con libertad. Pero yo me tengo que adaptar a lo que el equipo necesite y el míster me pida.

- ¿Qué le pasa con el gol?

- Estoy tranquilo con el trabajo que hago. Lo sigo intentando en cada partido que salgo. Ahora mismo estoy pensando que el domingo que toca, ahora ante el Izarra, llegará el gol. Sé que acabará llegando.

- El domingo viene el Izarra. Está por debajo de la UD Logroñés y este año no se les dan bien los de abajo...

- Lo tenemos bastante presente, porque contra los equipos de abajo nos está costando mucho. Quizás anulan mejor nuestro juego. Saben que son inferiores y nos defienden más y mejor. Pero sabemos que en casa hay que ganar todos los partidos, porque es la base para mantener una línea ascendente.

- ¿Piensan que los estelleses vendrán a cerrarse?

- Nunca se sabe como puede venir en equipo, pero en principio puede que vengan a cerrarse con dos líneas muy juntas. Estamos trabajando las mejores opciones y la mejor manera para intentar ganar el partido.

- Este domingo podrían coincidir Rayco, Aguilar y Espina...

- Cualquier compañero que juegue, es de gran nivel en esta plantilla. Sí que es verdad que tenemos que arrancar, que coger una racha que no hemos cogido y, esta es una buena opción para empezar

- La victoria ante el Racing significó un golpe de aire fresco. Pero en Tafalla se truncó la remontada. ¿Cómo se puede explicar?

- El partido ante el Racing nos dio confianza, sobre todo por el rival al que derrotamos, y de cara a la gente, para que se ilusionara, que viera que podemos competir con cualquier equipo de los de arriba. No creo que fuera tanto ni que el día del Peña Sport fuera un desastre, pero si que es verdad que hay que mejorar ciertas cosas y seguir trabajando con las mismas ganas o más.

- ¿Qué le diría a la afición?

- Es entendible el cabreo, la desilusión de la gente. Yo no puedo pedir nada a la afición, que da mucho al equipo. Simplemente, que sigan igual. Nosotros esperamos responderles en el campo, que seguro que es la mejor manera para que ellos se vengan arriba

- ¿Piensan que se puede llegar al play off?

- Estamos cerca. En este grupo las diferencias son mínimas. Estamos muy vivos y hay que tener tranquilidad y seguir trabajando.