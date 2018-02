SEGUNDA DIVISIÓN B «El empate no es bueno para ninguno» Sergio Rodríguez, rodeado de balones, da instrucciones a sus jugadores en el entrenamiento de ayer. :: fernando díaz El técnico cambiará de nombres, pero no de estilo de juego ante un Burgos del que destaca su fortaleza defensiva, pero también sus cualidades atacantes Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Sábado, 3 febrero 2018, 01:08

Logroño. No firma el empate. Lógico. La necesidad de puntos hace ser más ambicioso, si cabe. Sergio Rodríguez se verá obligado a modificar su dibujo ante la ausencia de Marcos André. No tiene otro punta como él en su plantilla, pero tampoco se muestra muy preocupado, al menos en público. El técnico apela a virtudes como paciencia, ritmo e incluso insistencia para romper al mejor equipo defensivo del grupo y el tercero mejor de la categoría. Todo ello sin olvidar que el Burgos también marca goles, pocos pero muy rentables.

- Regresan a Las Gaunas y lo hacen en un partido en el que la igualdad es máxima, ya que ambos equipos empatan a 37 puntos y ambos están a uno solo de la cuarta plaza.

- Es evidente que es un encuentro muy importante para nosotros. Quedamos muy satisfechos con el triunfo en Amorebieta, pero miramos ya al Burgos. Es un rival directo y quizá en El Plantío jugamos uno de nuestros peores partidos, por lo que también existe un ánimo de revancha deportiva.

LAS FRASES Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés «En El Plantío jugamos uno de nuestros peores partidos; hay un ánimo de revancha deportiva» «Al Burgos le gusta atrincherarse y salir a la contra. Intentaremos dar ritmo al partido y alargarlo» «Para nosotros es muy importante la afición. La sentimos en casa y fuera. Su apoyo es bueno» «No es fácil encontrar otro 'Coulibaly'. Si encontramos algo que nos convenza, ficharemos; sino, no»

- Allí perdieron por la mínima frente a un rival que si de algo hace gala es de solidez defensiva. ¿Cómo se le puede superar?

- La verdad es que sus números son muy buenos, los mejores del grupo, defensivamente hablando. Pero no es que no se le hagan muchos goles, sino que tampoco se le generan muchas ocasiones. Son estilos diferentes, si bien cada pelea con lo que considera oportuno.

- Y dos estilos muy diferentes.

- Hay muchas maneras de jugar bien, no sólo la posesión del cuero, y yo no me voy a meter en cómo juega el Burgos. Cada equipo tiene su estilo y también los jugadores para llevarlo a cabo.

- La derrota que cosecharon en Burgos abrió una etapa negra, con dos partidos más perdidos en Liga y la eliminación en la Copa. ¿Se piensa en ello inevitablemente cuando se afronta esta nueva serie de partidos?

- Espero que no se repita, pero no somos adivinos. Confiamos en las cosas que nos han pasado no vuelvan a repetirse, sobre todo por las mismas razones. Pasamos por un bache de resultados, pero en este momento veo al equipo bien, en racha y en una buena dinámica, aunque al final lo que cuenta es lo que sucede en los noventa minutos.

- El Burgos es un gran bloque defensivo, pero se le han hecho goles, once, y se le han generado ocasiones. ¿Cómo es más vulnerable?

- Es un equipo al que le gusta estar muy junto, defender las zonas de área, especialmente balones laterales. Les gusta atrincherarse en esos metros. Y salir al contragolpe. Nosotros vamos a intentar dar mucho ritmo al juego, hacerlos largos y atraerlos hacia nosotros. Esa es la idea, pero luego hay que plasmarlo sobre el campo y, por otro lado, los jugadores también pueden variar el fútbol sobre el césped.

- Partido de ritmo, como dice, de mucha circulación, y ¿con especial cuidado en la salida del balón para evitar robos?

- Creo que se darán muchos condicionantes. El Burgos también es potente a balón parado y en segundas jugadas. Hay que tener cuidado, porque no sólo es un equipo de contragolpe.

- Han llegado Chevi, al que conoce de la pasada campaña, y Madrazo al Burgos. El segundo es un jugador veloz que sí apunta al once. ¿Más descarada aún su apuesta por la contra?

- Es muy potente y rápido. Se enfrentó a nosotros con el Gernika, pero tiene otros futbolistas peligrosos.

- ¿Al Burgos le sirve el empate?

- No creo que ninguno de los dos conjuntos salga en busca del empate. Cada cual buscará el triunfo a su manera. No sería un mal resultado para ambos, pero tampoco bueno, porque los conjuntos contra los que estamos peleando suman muchos puntos.

- Tiene una baja muy sensible en ataque como la de Marcos André. ¿Hasta qué punto le condiciona no contar con un delantero puro como es él?

- Como no podemos contar con él, no hablamos. Lo que nos da Marcos o César Remón no lo dan otros, pero tenemos más argumentos y nos adaptaremos a la situación con algunos cambios. Para nosotros, por ejemplo, es muy importante el público. Lo sentimos en casa y especialmente fuera. En Vitoria jugamos como en Las Gaunas. Lo agradecemos mucho, porque si el aficionado está en la dinámica de apoyar es positivo para todos.

- Y Titi, ¿está en condiciones de jugar en la categoría?

- Vamos a ir con calma y dejarle tranquilo. Iremos viendo poco a poco.

- Han cerrado el mercado con dos fichajes, pero buscaban más, pero es verdad que sigue abierta es posibilidad. ¿Siguen buscando?

- Somos veinte jugadores. Es un buen equipo, compensando. El problema está en el número. Hasta ahora hemos tenido la fortuna de que no hemos sufrido lesiones. Buscábamos un jugador del perfil de Rubén y lo hemos encontrado. El club está trabajando y si encontramos algo que nos convence, vendrá. Pero repito, es una cuestión de número. Si supiéramos que no iba a ver una lesión, no traeríamos a nadie.

- ¿Es muy difícil encontrar otro 'Coulibaly'?

- El tema de los fichajes lo lleva el director deportivo, pero lo vivido con Coulibaly es algo especial. Llegó del paro y ofreció un rendimiento extraordinario. Ojalá podamos encontrar a un jugador como él, pero si no encontramos nada que nos guste no ficharemos.