UD LOGROÑÉS - CD TUDELANO «El empate no nos ayuda ni al Tudelano ni a nosotros» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés El técnico blanquirrojo confía en cerrar ante los navarros el paréntesis que abrió el Lealtad, si bien admite que los dos últimos resultados no han generado nerviosismo LOGROÑO. Sábado, 3 marzo 2018

Seguramente, Sergio Rodríguez lleva días analizando por qué su equipo no ha marcado en los dos últimos encuentros. Y, seguramente, ha hechos sus cuentas, aunque las modifique cada siete días. Eso sí, no trasciende. La ausencia del gol no es para obsesionarse porque los números son buenos; las cuentas no se pueden hacer. Lo que quiere es espantar dudas con una victoria sobre el Tudelano, triunfo que le daría cuatro puntos.

- Dos jornadas que se traducen en un punto sumado y mañana visita Las Gaunas el Tudelano, que pelea también por el play off. Huelga decir que es un encuentro muy importante.

- Es bastante importante para nosotros porque cada vez hay menos puntos en juego. El Tudelano es un rival directo que, además, compite en todos los encuentros. Tiene un sistema claro, con un rombo en el centro del campo, dos delanteros que dan mucha guerra y que trabajan mucho. Ellos presionan muy alto en busca del robo del balón y de segundas jugadas.

- ¿Cree que esa importancia que ahora tienen los puntos posibilitará un partido más abierto que el jugado en Tudela?

-No lo sé, pero sí que es cierto que el empate no nos ayuda mucho ni a ellos ni a nosotros, así que vamos a intentar ganar. También depende de cómo se desarrolle el partido.

- Por primera vez en esta temporada, ligan dos enfrentamientos sin marcar. ¿Ha cambiado algo su trabajo por esta novedad?

- No. No hemos marcado porque nos ha faltado un poco de acierto, pero también porque los porteros rivales han estado bien. No es una cuestión de ocasiones, ya que las hemos creado. Confiamos en que ese dato cambie lo antes posible.

- Han dicho adiós, por ahora, a esa cuarta plaza porque han vuelto a fallar contra los equipos de la zona baja.

- Lo más importante en este momento es sumar puntos. Es cierto que no hemos perdido muchos ante equipos de la zona baja, lo que no obliga a sumar ante adversarios directos. Nunca se sabe lo que puede pasar, porque siempre piensas que es más fácil ante equipos peor clasificados. No ha sido así y sabemos que si queremos estar en esas cuatro primeras plazas tenemos que ganar a equipos de la zona alta.

- Cuando un bloque sufre varios reveses consecutivos pueden aparecer nervios e incluso ansiedad. ¿Ha detectado algo así en el vestuario?

- No. Y me explico. El comportamiento del equipo en estos dos encuentros ha sido bueno. Hemos tenido opciones de ganar, sobre todo al Lealtad, pero a veces las situaciones no se dan como esperas y no ganas. Lo bueno que tiene esta plantilla es que es equilibrada, tanto en la derrota como en la victoria. Los jugadores no regalan nada en los entrenamientos porque saben que la profesión está en el rendimiento del entrenamiento. Es verdad que cuando los resultados son positivos, las sensaciones son mejores, pero no nos afecta en exceso.

- El Tudelano apuesta por el juego en largo y robar en campo contrario para montar una segunda jugada. ¿Hasta qué punto le exigirá esa idea ser más cautos o precisos en la salida del balón?

- Más que precaución, debemos saber cómo presiona para encontrar a nuestros jugadores libres. Acumula mucha gente por dentro, por lo que sacar el balón hacia las bandas nos puede dar salida, sobre todo en los primeros minutos. Hemos tenido en cuenta cómo juega el Tudelano, pero tampoco vamos a cambiar considerablemente nuestra forma de hacer fútbol.

- Otra de las virtudes del Tudelano es que mantiene la portería a cero en muchos partidos. Al margen de paciencia, ¿Las dimensiones de Las Gaunas puede influir en algo?

- No lo creo. Su campo también es muy grande, incluso más que el nuestro. La diferencia es que en Tudela el césped hacía que el balón botase mucho, por lo que jugar atrás significaba arriesgar mucho. El Tudelano no es de mover el balón y de asumir riesgos. No especula, pero compite y es muy incómodo. En ataque cuenta con buenos jugadores y como acumula tanta gente suele generar situaciones de superioridad numérica en segundas jugadas.

-Aunque usted deja las cuentas para Eduardo Valdovinos, ¿hablan de los puntos que son necesarios para ser al menos cuartos?

- No, porque no es bueno. Debemos ir día a día y cuando lleguen los últimos partidos ya analizaremos el momento en el que estamos. Por mucho que hagamos cábalas, no podemos adivinar el futuro. Además, el grupo está raro. Los cuatro de abajo están sumando pocos puntos, lo que hace que los clubes de zona intermedia ganen y haya muchos candidatos al play off. No sabemos lo que pasará.