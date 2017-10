«Sin duda cuesta digerir más este tipo de derrotas que cuando el rival es mejor que tú» El técnico se muestra «satisfecho» con el trabajo de sus jugadores, pero advierte de que «tiraremos con aquellos que quieran estar» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés S. MORENO LAYA VILLAVICIOSA. Lunes, 9 octubre 2017, 00:16

A Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, se le está poniendo cara de derrota. Esa que refleja que no acaba de comprender cómo los resultados no acompañan como hasta hace unas semanas, y más cuando, como ayer, el equipo es mejor que su rival, como ya pasara en Las Gaunas la semana pasada, pero con mayor dominio y ocasiones si cabe.

-¿Qué le está pasando a este equipo para sumar derrotas que parecen difícilmente explicables?

-Está claro que eso de las dinámicas tiene su verdad. Parece que cuando las cosas no van bien a nivel de resultados, pues no van bien. Y creo sinceramente que es más a nivel de resultados que de juego. Cualquier acción un poco delicada que en otro momento no entraría, pues ahora entra. Y cualquier error tiene más repercusión. Sí que es cierto que siempre todo tiene una explicación, pero si analizo el partido hemos sido superiores en un porcentaje muy alto, con muchas ocasiones, y de ellos no recuerdo ocasiones claras más que el gol de la primera parte. Esto es fútbol. Hay que seguir adelante. Hay que trabajar ciertos aspectos, porque en un apartado estamos muy contentos, porque durante mucho tiempo en este partido hemos jugado como un equipo, aportando los once que estaban sobre el césped. Pero ha habido un momento que eso no ha pasado, y parece que son casualidades, pero no, porque en ese momento te hacen el gol del penalti.

Sergio Rodríguez

-¿Es la contundencia en las áreas una cuestión muy mejorable en su equipo?

-Cuando tienes un par de malos resultados los nervios pasan factura. Pero ahí está nuestro trabajo para transmitirles confianza para que jueguen como si no se hubieran producido estas derrotas. No he tenido la sensación de nerviosismo, y los jugadores tampoco la tienen. Tenemos claro el camino: trabajar, confianza y que todos aportemos. Todos, en todos los aspectos. Entonces sí nos irá bien. Si se nos descuelga gente tendremos más problemas, pero esperemos que no; y si es así, contaremos con los que estén.

-Remarca ese todos. No sé si es que quiere dejar ver que no todos están...

-Ha habido un porcentaje muy alto de partido en el que todos han estado muy implicados, y ha habido otro porcentaje en donde hay gente que puede dar más. Y tengo la confianza, las ganas y la ilusión de que todos nos metamos en el mismo barco para trabajar. Pero si alguien no se quiere subir tiraremos con los que están. De momento no tenemos queja, pero esperamos que este tipo de situaciones no nos resquebrajen. La confianza, la unidad son importantes, porque cuando las cosas van mal es cuando se empieza a ver el espíritu de los jugadores.

-¿Y actualmente cómo está esa confianza?

-Antes, con menos que hoy (por ayer) sacábamos los partidos adelante. Y ahora nos está costando más. Hay que insistir. Estas fases negativas sirven para coger fuerza, y si uno sigue trabajando en lo que cree, al final las cosas tienen que salir. Y cuando llega la racha buena, lo haces con más fuerza. No queremos estas situaciones, pero hay que asumirlas y seguir trabajando. Creemos en nuestros jugadores y tenemos toda la fuerza del mundo.

-¿Cuesta más digerir este tipo de derrotas que otras como en El Plantío, donde el encuentro estuvo más disputado?

-No hemos hecho todo bien porque hemos perdido. Pero ha habido un porcentaje alto del partido en donde hemos hechos las cosas bien. Y sí que cuesta más digerirlas. Porque si el rival es superior a tí lo asumes, lo entiendes y te cuesta menos. Pero llevamos unos partidos en donde siendo superiores a los rivales, los estamos perdiendo. Debemos trabajar en este aspecto, hay que replantearse cosas, valorar ciertos aspectos, y seguir en una buena línea de trabajo, todos juntos, y peleando.