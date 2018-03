La duda entre los cuatro defensas puros o el cambio de posiciones

El partido ante la Real Sociedad B dejó, además de una dolorosa derrota, un vestuario tocado por las lesiones y las sanciones. Ramiro Mayor estará de baja, al menos, seis semanas («dentro de lo malo estamos bastante contentos porque nos temíamos algo mucho más grave», aseguró Sergio Rodríguez) y Jaime Paredes fue expulsado. Santos, Caneda, Zubiri y Sotillos quedan como los únicos defensas puros. La duda es si el cuerpo técnico apostará por ellos o cambiará roles. El técnico no la despejó ayer: «Tenemos cuatro defensas, pero también hay gente que se puede adaptar al lateral o al central. No estamos para nada preocupados. La gente que va a entrar lo va a hacer estupendamente, estamos seguros, y si alguno tiene que cambiar de posición lo hará sin ningún problema».

Para el técnico es «una pena no poder contar con gente» pero eso «no lastra al equipo». Tampoco quiso entrar a valorar si iba a elegir a los jóvenes (Sotillos o Zubiri) o tirar de veteranos. «Todos los jugadores están capacitados, independientemente de la edad. No se trata de eso, si no de las características del rival y de cómo estén nuestros jugadores. No miramos el DNI», aseguró.

El que difícilmente podrá jugar es Rayco , máximo goleador blanquirrojo: «Tiene un esguince fuerte y será complicado. Pero esperaremos hasta el último día».