UD LOGROÑÉS - REAL SOCIEDAD B EL DOMINIO DE LAS ÁREAS Los jugadores blanquirrojos ensayan el disparo a portería en los entrenamientos. :: fernando díaz La UD Logroñés tiene que dominar las zonas clave del campo para batir (20.30 horas) a la Real Sociedad B CARLOS FERRER Sábado, 28 octubre 2017, 01:00

Todos los entrenadores son de la misma opinión. Los partidos se deciden en las áreas y cuanto mejor esté un equipo en esa faceta, en esa zona, tanto a nivel ofensivo como defensivo, mayor será el número de victorias.

La UD Logroñés ha carecido de esa premisas hasta el momento, sobre todo en el último tramo de lo que se lleva de temporada. Le falta 'punch' a la hora de rematar y seguridad a la de defender. No se percute con la cadencia necesaria ante el marco rival y no se gestiona con autoridad en la propia.

Esta noche (20.30 horas) la UD Logroñés tiene una prueba de fuego en Las Gaunas, ante una Real Sociedad B que, si bien no termina de dominar su parcela defensiva como quisiera, sí que acumula muy buenos números a la hora de decidir. De los diecisiete goles que suma hasta ahora, son nueve los que ha conseguido lejos de Zubieta, en tres partidos, los de Estella, Amorebieta y Tajonar.

Y en el aspecto defensivo, un gol encajaron en Olaranbe y dos en Amorebieta. El de Vitoria les hizo perder el encuentro y los de Urritxe no evitaron su victoria.

Esas son sus credenciales en su visita a Logroño y sus jóvenes jugadores querrán hacerlas valer una vez más. Tienen calidad, muchos de ellos llevan ya varias temporadas jugando en el equipo, incluso con incursiones en el conjunto de Primera, lo que les hace muy peligrosos.

Ante todo eso, los jugadores de la UD Logroñés tienen que salir indemnes del examen al que van a ser sometidos esta tarde en Las Gaunas. El examen del dominio de las áreas. Sergio Rodríguez lo ha recordado en varias ocasiones y fue muy explícito el jueves pasado.

«Estamos llegando al área contraria. Lo que nos falta es acertar en más ocasiones, que solemos crear un número alto de ellas», apuntaba con cierta amargura.

Y también indicaba: «En defensa, seguramente nos falta un puntito de concentración y de agresividad. Vemos que, con poco, nos generan peligro».

El cambio de dinámica será trascendental para que esta UD Logroñés pueda volver esgrimir los números del inicio de la temporada, que se han visto superados de forma negativa.

Los blanquirrojos son conscientes de que hay que mantener el equilibrio entre el ataque y la defensa, y que en las áreas hay que ser contundentes, para marcar y para evitar encajar. La plantilla se ha preparado con ahínco durante estos días para realizar esa labor y poder conseguir una nueva victoria, que sería doblemente positiva para el equipo. Por jugar en casa y por empezar a revertir de una manera definitiva la dinámica negativa por la que está atravesando a lo largo de septiembre y también octubre.

El entrenador blanquirrojo quiere a todos sus hombres motivados ante este encuentro, dada la importancia del mismo. La mejor forma, convocar a todos y no realizar descartes hasta la hora del partido. Lleva a los veintiún jugadores de la plantilla y hoy mismo, a la hora de repartir camisetas y dorsales, decidirá quiénes son los tres que tendrán que ver el partido desde la grada. Y podría haber sorpresas.

En cuanto a un posible once inicial, si alguna semana no ha dado pistas, ésta ha sido una de ellas. Sin embargo, siempre hay algún detalle que puede hacer pensar en cambios. Con respecto al once que jugó el pasado domingo, podría entrar Borja en el centro de la defensa, mientras que, por delante, Arnedo tiene muchas posibilidades de hacer pareja con Remón en un doble pivote o de cubrir un terceto con Remón y Salvador en la línea.

Para los puestos de adelante, hay más combinaciones. Rayco, Marcos y Espina buen pudieran confirmar el trío de atacantes, si bien, en otro esquema, Rayco, Espina, Salvador y Ñoño, podrían formar un cuarteto por detrás de Marcos, en punta de ataque.