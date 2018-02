Fútbol Por esto la UDL es admirada Los blanquirrojos demostraron a Patxi Salinas las diferencias de estilo entre el juego de control y toque de los logroñeses frente a su defensivo Burgos LUISMI CÁMARA Logroño Domingo, 4 febrero 2018, 19:17

La UD Logroñés sacó pecho ante Patxi Salinas. El técnico del Burgos defendía que su equipo, criticado por su juego, no podía estar tan mal cuando estaba igualado a puntos en la tabla con un rival admirado por todos por su forma de entender el fútbol. Este domingo, el técnico vasco entendió por qué los piropos a los logroñeses. Sin ser la mejor actuación de los blanquirrojos, pese a las bajas importantes de César Remón y Marcos André, marcó terreno ante uno más de los aspirantes a gallo de este disputado grupo de Segunda B, mantiene su gran racha de resultados y comienza a dar miedo.

El equipo riojano abrió el partido con la posesión de su parte. Es su estilo, opuesto al de un Patxi Salinas que no quiere la pelota pero que se asoma a los puestos de arriba con pocos goles a favor y mucha defensa. Los blanquirrojos no hilaban con continuidad y les costaba asomarse al área de Saizar. Pero sólo le hizo falta una a los locales para dar el zarpazo al Burgos.

Fue la primera jugada importante del partido para los blanquirrojos, en el minuto 15. En una jugada ensayada que tocó Muneta, Álvaro Arnedo llevó el balón a la red con la zurda para estrenarse como goleador con la UD Logroñes y hacer buena la pizarra de Sergio Rodríguez.

Controlaba el duelo la UDL, pero se ha convertido en habitual la concesión de alguna ocasión importante. El tembleque en el cuerpo le entró a la hinchada riojana en el minuto 27, cuando un ex muy apreciado, Adrián Cruz, acertó con un trallazo ante un despistado Ñoño... Y como en muchas otras antes, Miguel Martínez de Corta volvió a ejercer de salvador con un paradón.

Y poco después, la alegría igual que llegó volvió a irse con un buen puñado de indignación en el bolsillo. Otro pase lateral de Muneta acabó esta vez rematado por Rayco a gol, pero el colegiado Catalá Fernán decidió invalidar la jugada por fuera de juego. Apenas habían pasado dos minutos de la media hora y el gozo de la grada ante una situación ideal pasó a decepción y cabreo por las dudas por la situación ilegal del canario.

No fue la mejor primera parte de una UDL que controlaba pero que se encontraba incómoda porque el conjunto burgalés es rocoso, contundente, bien armado y con los engranajes defensivos muy bien afinados. Y aún así, el marcador mostraba la buena noticia de la victoria parcial.

Volvió con más claridad y renovado el grupo de Sergio Rodríguez al césped de Las Gaunas tras el receso. Y tuvo ocasión para sentenciar bien temprano. Ocasiones. Porque fueron más de una y casi consecutivas. Ñoño, tras un resbalón de Borda, se quedó en un mano a mano con Saizar que resolvió de forma brillante el cancerbero burgalés. De nuevo el gaditano la tuvo pero el árbitro volvió a señalar el fuera de juego y anuló el tanto.

Arnedo, igual que marcó, también salvó a los suyos cuando Madrazo se disponía a empatar.

Después le tocó a Espina, con un fuerte disparo y un golpeo de espuela, que recibieron la misma respuesta positiva de Saizar.

Álvaro, sin embargo, cometió un error en el medio del campo que dejó a David Martín dispuesto a encarar a Miguel y tuvo que ser Santos el que le arreglara la papeleta a su compañero con una falta muy peligrosa. Tan peligrosa que Adrián Cruz la estrelló en el larguero blanquirrojo.

El partido estaba frenético y quedaba todavía un tercio del partido.

Y, salvo unos breves minutos en las trincheras después de mucha guerra a zambombazos, el duelo siguió intenso y peligroso. Así, Miguel Santos la tuvo de nuevo con la zurda dentro del área pequeña en el 70 pero la tiró arriba. Y otra vez los nervios de las ocasiones perdidas y los choques no cerrados en un equipo al que le cuesta dejar la portería a cero.

Pero Ñoño no iba a dejar pasar otra. Le dolía el fallo anterior y quería cerrar esa herida. En el 74 vio la ocasión y no la desaprovechó. Robó con cantada visitante incluida, encaró y, esta vez, tentó a Saizar para echarle al suelo y picarle de forma sutil y mansa la pelota por encima. Merecido premio, camiseta fuera y éxtasis de la afición. No sólo se estaba ganando el encuentro, también se superaba al Burgos en el 'goal average' particular. Un triunfo de cuatro puntos.