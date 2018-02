Un frenazo incomprensible La UDL tropieza en casa con un rival en descenso que sólo tiró una vez entre los tres palos LA RIOJA Logroño Domingo, 18 febrero 2018, 19:02

Frenazo. Frenazo incomprensible, de ésos que duelen. La UDL venía de 9 partidos sin perder, y el Lealtad (equipo en descenso) parecía el mejor rival para refrendar la racha, con unas gradas espléndidamente pobladas por el éxito de la promoción "con dos kilos entras gratis".

Pero no: se perdió. Y aunque la UDL no ha tenido el mejor partido del año (no tanta fluidez como acostumbra, y con sus puntas algo romas) lo único que se puede decir es que ha merecido ganar el encuentro de largo.

Bueno, también se puede decir otra cosa: los blanquirrojos claman contra la actuación arbitral por un penalti no señalado a Rubén Martínez en el 37 y por un gol anulado a Ñoño por fuera de juego en el minuto 60. Ambos, desde el punto de vista de l0s locales, incomprensibles.

Porque, en fin, la UDL tendría que haber ganado. Hasta en un día soso, hubo un palo de Ñoño, otro de Chamorro, un montón de "uuuys" por tiros desviados por un palmo, un par de intervenciones de mérito del portero visitante...

Sí, la UDL no estuvo fina-fina, pero aún así hizo de todo para seguir en el play off, cosa que no hará al cierre de esta jrnada.

¿Y el Lealtad, qué hizo? Pues una jugada a balón parado, un remate de Montero, único entre los tres palos en todo el encunetro, y un gol. En el 75.

Y punto. Así queda la UDL, decepcionada y algo mohína, auque las espadas siguen en alto porque a esto le queda mucho. Y seguimos pegados a los puestos que queremos.