Adiós con una última sonrisa La UD Logroñés despide la temporada con un triunfo en Estella con un gol de Marcos André en la primera mitad y otro postrero de Rayco LUISMI CÁMARA Logroño Domingo, 13 mayo 2018, 20:14

La UD Logroñés ha despedido la temporada con un triunfo (0-2) ante un Izarra que se jugaba la vida y que tendrá que seguir peleando por mantener su plaza en la Segunda B más allá de los 38 partidos ligueros.

Los blanquirrojos han dicho adiós a un año en el que tenían puestas muchas esperanzas y que ha acabado de forma decepcionante después de que se perdieran todas las opciones de entrar en el 'play off' de ascenso a Segunda hace ya algunas jornadas.

Por lo menos, los logroñeses se despidieron con el buen sabor de boca del triunfo. El gol de Marcos André en la primera parte y el postrero de Rayco sirvieron para cerrar la campaña con 61 puntos, gracias a 17 victorias, diez empates y once derrotas.

El partido de Merkatondoa era un trámite para los visitantes que, sin embargo, comenzaron el choque centrados y con la intención de vivir un agradable adiós del curso. El viento no permitía un juego demasiado fluido en Estella y las ocasiones no llegaban por ninguna de las dos partes. Si acaso, algunos disparos con más intención que peligro que no encontraban las porterías defendidas por Iricibar y Fermín Sobrón.

César Remón fue el que más se acercó, en el minuto 28. Sí acertó Marcos André en el 33. Cabeceó un centro de Titi a la base del primer palo y adelantó a la UDL.

Buscó entonces el Izarra el empate porque sólo le valía ganar para soñar con la salvación directa. Lo intentó primero Hinojosa y Fermín respondió de manera sobresaliente al duro disparo de Josetxo poco después.

Eneko dio el susto de la tarde al quedar tendido sobre el terreno de juego cuando estaba a punto de llegar el descanso. El lateral, que por momentos parecía inconsciente, se recuperó y pudo seguir jugando entre los aplausos de la por momentos angustiada afición navarra.

Rubén Martínez a punto estuvo de lograr el segundo tanto visitante nada más reanudarse el partido tras el descanso, pero su lanzamiento de falta se marchó arañando la escuadra local.

El Izarra buscaba con disparos lejanos el gol, pero la fortuna le seguía siendo esquiva. Y sus penas aumentaban tras quedarse con diez por la expulsión de Josetxo por doble cartulina amarilla.

El partido, el último de esta 2017/2018, se escapaba sin apenas detalles destacable y con la UDL dominando sin problemas.

Los sobresaltos llegaron en los últimos minutos. A punto estuvo de empatar en el minuto 88 el cuadro local con un disparo de Eguaras que el hoy titular Fermín volvió a sacar con otra brillante actuación. Sin embargo, fue la UD Logroñés la que amplió su ventaja. Rayco marcó el último gol de la liga para los blanquirrojos con un gran disparo desde la frontal que se coló ajustado al palo izquierdo de los locales y que supuso la culminación de un adiós con una sonrisa.

Fin de la temporada. Llega el momento de empezar a pensar ya en la próxima, la décima del club, en la que los riojanos volverán con las ilusiones renovadas para soñar, una vez más, con el ascenso a la Segunda División.