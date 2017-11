La UDL gana y se engancha Un gol de Rayco en un muy buen partido blanquirrojo deja a los riojanos a dos puntos del play off LA RIOJA Logroño Domingo, 12 noviembre 2017, 19:15

Victoria de mérito de la UD Logroñés en Guernica: en esta liga de montaña rusa, los de Sergio Rodríguez han vuelto a engancharse al tren del play off: estos tres puntos les colocan sextos, a dos puntos del equipo que ahora lleva el cuarto puesto, la Real B.

La victoria deja buen sabor, porque se ha producido a domicilio (los riojanos no ganaban fuera desde el principio de la liga) en un campo complicado y ante un rival que llegaba en muy buena racha.

Pero no se puede decir que los riojanos no lo hayan merecido. La UDL ha sido mejor durante prácticamente todo el encuentro, quitando los primeros minutos de la segunda mitad. Han tenido ocasiones para ganar con más soltura, han acertado una al menos, y no han concedido gran cosa. Todo bien, en fin: tres puntos y a seguir.

Gran primera parte

La UDL firmó sobre todo una enorme primera mitad. Dominó de cabo a rabo, no concedió al rival más que una oportunidad en un tiro lejano y, a cambio, tuvo hasta tres clarísimas: una vaselina de Rayco que el portero sacó a córner, un testarazo de Remón y un mano a mano de Iván Aguilar que Carracedo sacó en la lína de gol, ya superado su portero.

0 Gernika Carrio, Kevin, A. Larrucea, Berasaluze, Carracedo, Otiñano, Alain Barrón, G. Larruzea, Pradera, Olaetxea, Entzi 1 UD Logroñés Miguel, Santos, Sotillos, Caneda, Ramiro, Remón, Arnedo, Salvador, Marcos André, Rayco, Iván Aguilar Gol 0-1, minuto 70, Rayco

Sólo faltó el gol, y quien más quien menos ya empezaba a ver fantasmas: los que persiguen a un equipo que ha dominado prácticamente todos los partidos de esta liga, pero que ha pagado siempre muy caros los momentos de desconexión en los que su rival reaccionaba.

Y en la segunda parte parecía que iba a ser así. Salió fuerte el Gernika, y Miguel le sacó a Larrucea un gol cantado. Pero luego, poco a poco entró la tranquilidad, y también entró Ñoño, que le dio otro aire al equipo.

Iba a llegar otra ocasión, y había que aprovecharla. Una jugada de Salvador acabó en la cabeza de Rayco que, esta vez sí, acertaba: su sexto gol en la liga, y un empujón de moral para un equipo necesitado de ella.

Era el 70. De ahí al final, además, los nervios llegaron, pero era más bien cosa del guión: la defensa no concedió prácticamente nada más que un disparo de Berasaluze desde la media luna en el 89.

Acabó el encuentro, pues, y el autobús blanquirrojo se vuelve para casa lleno de un equipo con esperanzas. Son sextos, el play off está cerca. Y ahora el Tourmalet que viene (Mirandés, Sporting y Racing, ahí es nada, los tres primeros) se afronta con mejores piernas.