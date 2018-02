«Era difícil llegar arriba, pero es más difícil mantenerse»

No hay lugar para la relajación. Sergio Rodríguez quiere alargar al máximo la buena racha que vive su equipo consciente de que la derrota sigue presente. El entrenador espera afrontar un partido en el que el Lealtad buscará el contragolpe amparado en una defensa cerrada y en la paciencia ante un rival superior en la tabla.

- ¿Qué partido espera afrontar mañana?

- Como todos los encuentros. Difícil. El Lealtad vive una situación complicada, pero es un conjunto que compite bien y que se ha reforzado en el mercado de invierno. Presumimos un compromiso en el que ellos nos van a esperar, se van a encerrar y van a buscar alguna salida al contraataque.

- En la ida, ustedes fueron superiores, pero acabaron perdiendo un compromiso que se convirtió en una pesadilla.

- No estuvimos nada efectivos. Generamos muchas ocasiones, pero no supimos concretarlas desde el inicio con una acción de Marcos delante del portero en la que mandó el balón fuera. Llegaron muchas más, pero ellos marcaron dos goles y nosotros uno. El primero, en una acción que no defendimos bien y el segundo, de penalti.

- Son ustedes cuartos, suman nueve jornadas sin perder y su tridente ofensivo es el segundo mejor de España, sólo superado por el del Barcelona. ¿Teme que se cree una burbuja deportiva?

- No sé qué burbuja se puede crear. Llevamos una buena dinámica de resultados; el juego es similar al de otros partidos; somos más efectivos y estamos mejor en ambas áreas. Contamos con cinco o seis jugadores que pueden marcar en cualquier encuentro, pero lo importante no es quien marca, sino hacer goles.

- ¿Qué valora más, la mejoría en la efectividad rematadora o que sean más fuertes en defensa?

- Ambas, porque si eres más efectivo, necesitas menos ocasiones para marcar y te pones por delante en el marcador, lo que hace que en defensa estés más tranquilo.

- Vienen de ganar en Mieres a un conjunto que es último. El Lealtad ocupa plaza de descenso y presenta números muy similar es en ataque y defensa. ¿Se puede establecer un paralelismo entre ambos en su papel de adversario?

- Yo creo que hay diferencias entre ambos conjuntos, a pesar de que la situación es similar. Veo al Lealtad anímicamente más fuerte. Suma más puntos en casa y hace una semanas ganó al Caudal, después de remontar un gol en contra. Por otro lado, son diferentes. El Caudal te deja más espacios para correr; el Lealtad se echará atrás y saldrá al contragolpe. Además, se ha reforzado con varios jugadores que les ha hecho mejorar. No ha cambiado su dibujo, pero mantiene a Montero en ataque y ha firmado a Moreno y Álex Cruz, que les dan otro aire en la media punta.

- Cuando se midieron al Burgos querían ganar por desquitarse del mal partido realizado en El Plantío; al Caudal, porque venció inesperadamente en Las Gaunas; y al Lealtad, porque perdieron un partido en el que fueron muy superiores. ¿Todos los enfrentamientos tienen ya un punto de revancha?

- No sé si de revancha o no. Hemos encadenado una serie de resultados positivos y nos hemos metido en una zona buena de la tabla, pero ahora llega lo más difícil, que es mantenerse. Para mí es más complicado porque supone seguir en esta dinámica y acumular más puntos. Estamos con los pies en el suelo y no nos vamos a relajar, porque la temporada es muy larga y dura. No hay un solo equipo que opte al play off, sino que son cuatro o cinco.

- Hace un mes, conjuntos como Sporting o Mirandés parecían inalcanzables. Ahora están mucho más cerca. ¿Les cambia algo ver la tabla así?

-No lo sé. Cuanto más cerca estás, más ilusión tienes, aunque aquí nunca ha faltado ilusión. Verte más cerca te ayuda anímicamente, pero el trabajo que hacemos hoy es como el de meses anteriores, que ya era muy bueno. Sporting y Mirandés dependen de sí mismos, porque tienen una renta de nueve y seis puntos sobre nosotros. Que les alcancemos o no, no depende solo de nosotros.

- ¿Le sorprende el bajón que ha experimentado el Mirandés, con cuatro derrotas en los últimos seis partidos?

- No esperaba esos resultados, pero tampoco esperaba que viviese una racha de marcadores como la que protagonizó en la primera vuelta. Era ilógico que ganase todo, incluso cuando el partido se ponía difícil. Pero esto es fútbol.

- Comparar a los dos equipos demuestra lo que significa el empate, porque ambos han perdido seis partidos, pero la diferencia está en la relación entre victoria y empate. Es decir, ser osado tiene mucho premio.

- El empate penaliza si quieres pelear por los puestos de arriba; quizá cuando pugnas por la permanencia es diferente, pero para estar arriba, penaliza.

- Todas las monedas tienen su cara y cruz. Ahora todo es bueno, pero llegará el momento en el que el equipo no gane. ¿Ve preparados anímicamente a sus jugadores para ese revés?

- Llegará un día en el que perdamos. Hasta ese momento, intentaremos estirar esta racha lo máximo posible, pero perderemos... por lo que sea, pero perderemos. Ahora bien, no nos vamos a caer. Habrá días buenos y malos, no será un camino de rosas, hay muchos aspirantes, pero lo más importante es ser mentalmente fuertes. Serán unos meses largos y duros. Quien esté anímicamente fuerte tendrá más opciones.

- ¿Han pasado ustedes ya un bache que otros no?

- Sporting y Mirandés tienen una renta considerable. El fútbol cambia muy rápido y se pasa de la euforia a la decepción en un momento. Buscamos ser equilibrados, ni tan buenos, ni tan malos. Juegas el domingo, pero el lunes comienza una semana nueva y el domingo volveremos a jugar. Para nosotros es importante mantener ese equilibrio mental, más allá de preparar los encuentros deportivamente hablando.