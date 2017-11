«Diego es capaz de competir hasta fuera del campo»

Sergio Rodríguez y Diego Cervero han sido compañeros en la UD Logroñés. Son amigos y guardan un grato recuerdo uno del otro. El asturiano, en sus declaraciones, con motivo del partido de mañana entre UD Logroñés y Mirandés, ha elogiado al técnico riojano y éste ayer le devolvía los cumplidos.

- Cervero dice que el favorito en est epartido es la UD Logroñés...

- Conozco muy bien a Diego. Él es capaz de competir hasta fuera del campo. Se agradecen sus palabras, pero los favoritos son ellos, que nos llevan once puntos. Sí que es cierto que jugamos en casa y que vamos a intentar ponerles las cosas muy difíciles. Esperamos un partido muy competido y en el que podamos sacar los puntos.

- Y el equipo que mejor juega en el grupo....

- Cada uno tiene su opinión. ¡Cómo no voy a respetar la opinión de Diego que lleva tanto tiempo en esto y tiene tanto conocimiento! Aparte de jugar, analiza mucho a los equipos. No sé si seremos el equipo que mejor juega, pero sí sé que no somos el que más puntos hemos sacado. Son ellos. A día de hoy, ellos han demostrado que son el mejor equipo de la categoría.

- Dijo que él nunca le ganó al fútbol-tenis...

- Diego es muy buen amigo mío. Igual se ha pasado en esa reflexiòn. Seguro que me ha ganado alguna vez, porque, como buen rematador, es excepcional jugando a futbol tenis.

- También asegura que usted llegará muy lejos como entrenador...

- A él también le pasa un poco. Hay jugadores a los que no sólo nos gusta jugar sino también hablar de cosas tácticas, sistemas... Diego era un enamorado de las estadísticas y me acuerdo que con Pepe Calvo conseguimos muchas victorias consecutivas. Él nos machacaba con las estadísticas. Que podíamos llegar... y nos faltaron sólo dos puntos para hacerlo, los de Amorebieta. He compartido muchos momentos buenos y además de un buen compañero dentro del vestuario, es también un buen amigo.

- Si pudiera quitar a un jugador del Mirandés. ¿Quien sería?

-Diego, sin duda. Se lo he dicho a él. Aunque los demás son muy buenos también. Yo creo que Diego les está dando un plus. Sólo hay que ver las estadísticas. Está a casi un gol por partido y está ofreciendo un rendimiento extraordinario.