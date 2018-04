«Me ha dicho que había pitado antes de que entrara el balón»

🎙️@carlessalvador6:



▶️"Nunca me había pasado que un árbitro pitara antes de que entre un gol".



▶️"Son cosas muy extrañas pero no podemos hacer nada".



▶️"Nos sabe mal, sobre todo, por nuestra afición; le pedimos perdón por no poderle el triunfo".#MIRvUDL#UDLogpic.twitter.com/479quemLo8