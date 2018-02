«La derrota es un palo, pero esto no se acaba aquí» Sergio Rodríguez sigue el juego de su equipo agachado. :: juan marín Serio y midiendo las palabras. El técnico blanquirrojo admitió la dureza de la derrota, no se escudó en el árbitro y recordó que aún queda mucha liga por jugar Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés M. GLERA LOGROÑO. Domingo, 25 febrero 2018, 23:35

«Los árbitros son humanos y se pueden equivocar», dijo Sergio Rodríguez para dar por finalizada su rueda de prensa posterior al partido. Al técnico se le veía dolido, porque sabía que era un partido muy importante. No sólo por los tres puntos, sino por lo que suponía. Ahora toca gestionar el momento y volver a empezar de cero.

- Después de lo visto sobre el césped, ¿es justa la derrota?

- Justa o no, lo que queda es la derrota. Hemos tenido más opciones de marcar que el Lealtad, pero ha acertado en la que ha tenido y en fútbol lo que importa es marcar.

- Dos enfrentamiento con fútbol superior, pero el Lealtad les ha arrebatado seis puntos. Un equipo que lleva prácticamente toda la temporada en descenso.

- Es un paso atrás. Estábamos en una buena dinámica y perder en casa no es bueno ante un adversario en descenso. No hemos estado acertados en la definición y seguramente otro día sí que lo estaremos. En este sentido estamos tranquilos.

- Y con la idea de que éste es el fútbol adecuado para seguir peleando por el 'play off'.

- Entendemos que sí. Intentamos maximizar nuestras virtudes y esconder los defectos. Hoy [por ayer] no hemos podido sumar los tres puntos y estamos tristes porque afrontábamos una gran oportunidad, pero como ya dije antes del encuentro, la liga será larga y dura y quien sea mentalmente más fuerte tendrá la opción de pelear hasta el final por una de esas cuatro primeras plazas.

- Más allá del resultado, ¿qué sensación le queda de este partido?

- Ahora mismo y en caliente, malas sensaciones, pero mañana martes volveremos a trabajar con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre.

- Probó con Muneta, Rayco y Álvaro Arnedo juntos. ¿Qué buscaba?

- Opté por un 4-3-3 contando con dos extremos muy abiertos como Ñoño y Rubén y con que Espina bajase a recibir. No hemos recuperado tan rápido como pensábamos cuando perdíamos el balón, por lo que los jugadores de arriba han corrido mucho y se han desgastado.

- Ramiro se ha retirado en el descanso. ¿Lesión?

- Tenía molestias en la rodilla, quizá en el ligamento interno y no hemos querido arriesgar. Iván Garrido le cayó encima en una jugada durante el primer tiempo y se dañó.

- Si se confirma la lesión, ¿acelerará la contratación de un central?

- Seguimos buscando ese jugador, pero con menos fuerza. Como ya he dicho, si fichamos será porque mejoramos, pero no vamos a contratar a alguien por el mero hecho de hacerlo. Creo que podemos reestructurarnos con lo que tenemos.

- Importante ahora es gestionar la derrota.

- Sí, porque ha sido un palo. Se produce un bajón psicológico, pero hay que pensar en que comienza una nueva semana. Esto no se acaba aquí. Ni aunque hubiéramos ganado al Lealtad se hubiese acabado.

- ¿Ha podido hablar con Rubén acerca de ese penalti en la primera mitad?

- No, no lo he hecho, pero no me gusta hablar de los árbitros.

- Y el gol de Ñoño. ¿Le parece fuera de juego? Les han anulado cinco tantos en decisiones muy dudosas y erróneas algunas de ellas.

- Los árbitros son humanos y se pueden equivocar, pero ya he dicho que no hablo de ellos y muchos menos cuando pierdo.