El delantero que no llega

Los goles son la salsa del fútbol. Son los que ilusionan a los aficionados y su falta hace que lleguen los quebraderos de cabeza tanto dentro como fuera del terreno de juego. La UD Logroñés, así lo aseguran sus responsables, está a la búsqueda y captura de un nueve que asegure goles, aunque después de llegar al ecuador de la pretemporada, no se haya conseguido echarle el lazo.

Sergio Rodríguez tiene muy claro que necesita dos hombres para esa zona donde se cuecen las victorias, pero también indica que no tiene prisa. «Estamos buscando un punta y un media punta, con diferente perfil. Depende del que firmemos primero, el otro se tiene que adaptar», dice el técnico blanquirrojo, que añade: «El club está trabajando para ver si conseguimos traer lo que queremos. Tenemos claro el perfil de jugador que queremos fichar, pero hay que dar con la tecla y conseguir traerlos, que a veces no es tan fácil. Tenemos opciones miradas, pero hasta que no se firmen, no podemos decir nada».

Desde Diego Cervero, el equipo blanquirrojo no ha podido hacerse con los servicios de un goleador, porque los que han ido viniendo hasta Las Gaunas, han fallado en su misión. Los aficionados recuerdan casos como los de Alejandro, Juanjo, en los primeros años, o los de Carlos Fernández, Juanfran o Mendi en los últimos, que no han dado lo que se esperaba de ellos en su función de marcar goles y diferencias. Jugadores riojanos como Mario Barco o Eduardo Ubis llegaron a un mayor número de goles que quienes ficharon para cubrir esa faceta como intérpretes principales.

Partiendo desde segunda línea, Menudo, Espina y sobre todo Pere Milla sí que han dado con la tecla para marcar goles, pero el 'nueve' se resiste a reivindicarse en el municipal de Las Gaunas.

El técnico quiere sumar ese delantero a su nómina de jugadores, pero entiende que no se ha de precipitar. No se quiere equivocar. En cualquier caso, pasa el tiempo y ese delantero tan necesitado no llega.