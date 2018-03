«No debemos bajar la guardia, porque podemos aspirar a la segunda plaza»

A la tercera fue la vencida. Salva Chamorro jugó ante el Tudelano su tercer partido y marcó su primer gol. Muchos podían esperar que fuera de cabeza, pero fue con el pie, ante la salida de Pagola. El alicantino dice haber alcanzado la felicidad en el mes que lleva en Logroño, donde afirma que ha tenido una gran acogida. Chamorro habla del fútbol que se ha encontrado en el norte de España, de las diferencias entre éste y el de su tierra, y del futuro inmediato que tiene la UD Logroñés. «No debemos bajar la guardia porque podemos ser segundos», advierte. Ambicioso.

- Titular el domingo por segunda jornada consecutiva y además marcó su primer gol con la camiseta de la UD Logroñés. ¿Como se está adaptando a su nueva vida en Logroño?

- La verdad es que muy bien, porque mis compañeros me han acogido desde el primer día. Así, todo es mucho más sencillo. Muy feliz, contento y con ganas de ayudar al equipo.

- Dice que es feliz. ¿Sorprendido por cómo ha vivido este primer mes?

- Hay un grupo en el vestuario muy saludable, en el que te integras rápidamente. Es bueno.

- Todo futbolista quiere jugar todos los minutos. Usted ha participado ya en tres partidos, dos de ellos en el once inicial. ¿Satisfecho?

-Es verdad que siempre deseas jugar. Viajé a Asturias el primer partido, pero no jugué. Era lógico porque apenas llevaba entrenándome unos días. Luego jugué unos minutos frente al Lealtad y en Pamplona ya fui titular. Contento, aunque siempre aspiras a más.

- El delantero vive el gol y usted lo ha logrado en su segundo partido como titular. ¿Se ha quitado presión con ese tanto?

- La presión siempre existe, incluido para el delantero. Llevaba mucho tiempo sin marcar. Creo que desde noviembre. Cuando haces un gol te liberas y aumenta la confianza para los próximos días.

- El domingo lo pasaron realmente mal en los últimos minutos.

- Tuvimos el partido muy controlado en el primer periodo, pero después del descanso se complicó. Hay que entender que el Tudelano también se jugaba mucho, pero al final logramos los tres puntos, que era el objetivo.

- Cuando se presentó como jugador de la UD Logroñés reconoció que desconocía el fútbol del norte de España. Ahora que lo conoce, ¿que valoración hace de él? ¿Se ajusta a sus condiciones o siente que debe cambiar su fútbol?

- Creo que se ajusta a mi perfil de futbolista. Es verdad que no lo conocía, pero después de cuatro partidos he visto que hay mucho juego directo y mucha transición de defensa a ataque. Eso es bueno para un delantero. En el Grupo IV, el fútbol es más estático, más posicional, con cada equipo tocando mucho, pero con pocas ocasiones. En el Grupo I hay más ocasiones porque los equipos se lanzan más al ataque.

- Curiosamente, siempre se ha dicho que se hace mejor fútbol en el sur que en el norte.

- Depende de cómo lo mires. Aquí se toca menos el esférico, pero se generan muchas más ocasiones que, por ejemplo, en el cuarto. Creo que a mí me va beneficiar mucho.

- Contra el Tudelano jugó fuera del área por exigencias del guion. ¿Donde mejor se siente es dentro de ese área rival?

- Sí, aunque me tengo que adaptar a cada partido. El Tudelano adelantaba mucho su defensa por lo que poco podía pisar su área. Me gusta el área porque es donde tengo opciones de pescar cualquier balón y rematar.

- Y con muchos balones al área, sobre todo desde los laterales.

- Lógico, porque mi baza más fuerte es el remate de cabeza y que lleguen balones desde las bandas es muy bueno para mí.

- Dice que el fútbol de aquí es diferente al de su tierra. En el Mediterráneo son muy pasionales. ¿Es muy diferente también el ambiente que rodea a la marcha de equipo o a los partidos?

- No lo sé. En el Murcia existe tensión con los jugadores, porque es un club con una masa social importante y está en Segunda B. Hay mucha ansiedad por ascender y se transmite a los futbolistas. Es lógico que se quiera subir, pero para jugar en Segunda primero debes hacerlo en Segunda B y esa ansiedad por llegar al fútbol profesional también alcanza al futbolista. No es bueno para nadie. Aquí se lleva mucho mejor. El aficionado quiere también el ascenso, pero entiende que hay que ir paso a paso.

- Una vida más tranquila en ese sentido, que no relajada.

- Presión deportiva siempre hay, porque hay que dar el cien por cien. Aquí y allí. Otra cosa es el aficionado.

- No sé si sigue las redes sociales, pero cuando usted fichó por la UDL había comentarios que cruzaban la línea entre lo deportivo y lo personal.

- Llega un momento en el que la gente no te deja en paz y se mete en tu vida privada. Hay presión, hay tensión... Cuando rescindí el contrato con el Murcia unos me apoyaron y otros no. Como futbolista estoy expuesto a esas reacciones.

-Quedan diez partidos y son muchos los equipos que aspiran a jugar el 'play off'. ¿Cómo ve este horizonte tan cercano?

- Nosotros nos jugamos mucho, pero el resto de equipos también. Y no sólo por jugar la fase de ascenso, sino porque otros equipos pelean por la permanencia y también juegan. Nuestra mentalidad debe ser la de salir a ganar cada partido porque no hay margen de error en este momento. Cuando menos partidos queden, más difícil será la situación.

- Pero hace unas fechas se aspiraba a ser cuarto; ahora se puede pensar incluso en la segunda plaza del Mirandés... o quedarse fuera del play off dada la igualdad.

- Es lo que dice la tabla. No debemos bajar la guardia, porque no sólo podemos ser cuartos, sino segundos. Por eso digo que no hay que bajar la guardia y afrontar los diez partidos como si de diez finales se tratase. Estamos en un momento determinante.