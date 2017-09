SEGUNDA DIVISIÓN B UD LOGROÑÉS - SD AMOREBIETA «Debemos acostumbrarnos a lo que cuesta ganar» Sergio Rodríguez da instrucciones durante el partido. :: fernando díaz El técnico blanquirrojo se mostró contento con el resultado y con el liderato pero no tanto con el juego del equipo Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL CARLOS FERRER LOGROÑO. Domingo, 17 septiembre 2017, 23:38

Tranquilo, como siempre, Sergio Rodríguez habló del partido, de lo que costó conseguir el triunfo y de lo que seguramente le va a costar seguir ganando a la UD Logroñés a lo largo de la temporada, porque los rivales cada día son más duros y peligrosos.

- Una victoria importante, pero sufrida...

- Ha sido un triunfo sufrido. Creo que debemos acostumbrarnos a que cuesta mucho ganar los partidos. No son tan fáciles ni los resultados son tan abultados como el día del Vitoria. Yo creo que este tipo de encuentros van a ser más normales en esta categoría.

LA FRASE «Hemos tenido ocasiones para cerrar el partido y cuando no lo haces el rival tiene sus ocasiones»

- Al final, las ideas no fluían...

- No sé si era eso, pero sí que es cierto que ellos en balones largos y segundas jugadas, en el último tramo, han estado mejor que nosotros. También se presupone que ese equipo tiene que ser mejor que nosotros en ese aspecto. A nosotros nos ha faltadao tener la pelota, como en los últimos minutos del final, mantener y cerrar un poco el partido con la posesión.

- ¿Ha faltado más control?

- En fases del partido, sí ha podido ser. En la primera parte nos ha faltdo intensidad. Sombreábamos mucho al rival, pero hemos estado muy autocomplacientes. En la segunda parte, mejor, pero, a raíz del gol se ha abierto el partido. Hemos tenido ocasiones para poderlo cerrar y cuando no lo haces, luego el rival tiene ocasiones. Han tenido dos clarísimas que ha salvado Miguel. En balones largos y segunda jugada son muy poderosos y creo que ahí nos ha faltado tener un poco más de pelota, dormir un poco el partido, estar un poco más maduros en eso.

- Otro penalti fallado. ¿Preocupa?

- No. ya dijimos que los penaltis se pueden meter y se pueden fallar. De momento, hemos metido los que nos han hecho falta, en la elimintaoria de Copa. Nos hubiese venido muy bien, pero no estamos preocupado en ese sentido.

- Aguilar se ha retirado con molestias. ¿Qué le ocurre?

- Venía arrastrando pequeñas molestias en la espalda. No sé si ha sido por un golpe o un esprint, pero ha acabado con dolor. Vamos a ver la evolución y esperamos que el miércoles pueda estar entrenando con nosotros.

- El domingo se visita al Burgos, con los mismos puntos en la tabla...

- Un rival duro, como todos, pero en este tramo que llevamos ,el Burgos se caracteriza porque en cuatro partidos no ha encajado ningún gol. Eso no es por casualidad ni por suerte. Es un rival muy duro. Es cierto que no hace muchos goles ni que tiene demasiadas ocasiones, pero las rentabiliza muy bien. Yo creo que será un partido complicado, muy bonito, en un buen campo.

- ¿Espera el apoyo del aficionado?

- Nosotros encantados de vengan a animarnos y a acompañarnos. Mejor para nosotros, porque nos vemos más respaldados. Cuanta más gente venga a vernos, mejor, pero, al final, los que tenemos que saltar al campo somos nosotros, los jugadores, y tenemos que solucionar el partido nosotros.