SEGUNDA DIVISIÓN B / RACING DE SANTANDER - UD LOGROÑÉS «Debemos acabar lo mejor posible y competir como lo hemos hecho en cada partido» El preparador confía en aprovechar los «nervios» y el «pesimismo» cántabro para ser el primer equipo que gana al Racing de Carlos Pouso en El Sardinero Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés M. GLERA LOGROÑO. Sábado, 5 mayo 2018, 00:04

No es no. La frase la hizo famosa Pedro Sánchez. «No», respondió ayer Sergio Rodríguez cuando se le preguntó en rueda de prensa si suponía para él algo medirse a Carlos Pouso. No. Tajante. Cortante. Con rotundidad. No supone nada, salvo que hay tres puntos en juego. El Racing los quiere para pelear por el 'play off' de ascenso y la UD Logroñés para garantizarse su presencia en la Copa del Rey, consuelo deportivo de no haber alcanzado cotas mayores. Ese es el reto, la Copa y competir hasta el último minuto de la temporada.

- Hace una semanas, viajar a Santander suponía una oportunidad para meterse entre los cuatro primeros. Sin embargo, este desplazamiento ya no tiene ese reto.

- Nos hubiera gustado llegar a este partido jugándonos otras cosas, pero aun así es un partido muy bonito porque en El Sardinero se respira fútbol. El Racing se juega mucho y nosotros también tenemos por qué pelear y, además, está nuestra dignidad profesional. El Racing es un equipo llamado a estar en los primeros puestos. Tiene una estructura prácticamente de Primera División y un muy buen equipo. Acudimos con bajas, pero confiamos mucho en la gente que tenemos.

- Partido que verá desde la grada, donde dicen que se sufre más.

- Me toca la grada y no es la primera vez. Sé lo que es. Se sufre en todos los sitios igual, pero desde la grada se ven las cosas mejor que desde el banquillo.

- ¿Pueden aprovechar esa sensación de pesimismo que parece habitar en Santander?

- Si hay pesimismo en Santander es porque el Racing está llamado a ser primero por entidad y por presupuesto. Aun así, cuenta con uno de los mejores equipos, sino el mejor, de los ochenta que hay en la categoría. Quizá le pueda afectar el estado de nerviosismo, pero sus jugadores tiene experiencia y veteranía para llevar adelante el compromiso.

- Ustedes ya no se juegan una plaza en el 'play off', aunque queda la Copa. ¿Puede aprovechar estos partidos para ver a otros jugadores?

- Siempre hemos puesto sobre el campo a quienes considerábamos que estaban mejor. Vamos a ver qué ocurre en estas tres jornadas, pero primero vamos a centrarnos en este encuentro. Queremos disfrutar, pero también competir hasta el último día como lo hemos hecho en cada partido. Es importante cerrar la temporada con las mejores sensaciones posibles. Además, hay que ser profesional.

- La Copa, a tenor de la tabla, es prácticamente una realidad.

- Estoy convencido de que para meternos en la Copa debemos sumar más puntos. Está a nuestro alcance, pero no podemos dejarlo escapar. Este torneo es importante para la entidad, a nivel económico y social.

- El domingo sancionaban a Marcos André con tarjeta amarilla y unos días después, el Juez Único la anula y no sólo descarta la simulación, sino que ve contacto en el área. ¿Qué le parece?

- Lo hemos dejado ya a un lado. Si te sacan amarilla por simular y luego la quitan, es que ha existido penalti. Nos dan la razón, pero no sirve para nada. Es pasado y todo lo que sea quejarse supone desgastarse. Lo importante es el partido contra el Racing. Debemos hacer las cosas bien, porque cuenta con grandes individualidades. Quizá no es un equipo de juego combinativo, pero cuando sus cuatro futbolistas más ofensivos cogen el balón generan peligro. Debemos estar equilibrados a nivel defensivo, jugar con su situación y acertar en ambas áreas.

- Y al que es difícil hacerle un gol en El Sardinero, donde ha sumado todos los puntos en juego.

- No es fácil marcarle un gol al Racing. Tiene buenos números. Es un conjunto que trabaja bien en defensa, pero al que se le generan también ocasiones de gol. No tira la línea tan adelantada como Viadero. Ahora es un bloque más replegado, pero ofensivamente cuenta con futbolistas peligrosos.

- En lo personal, ¿supone algo enfrentarse a Carlos Pouso, antiguo director deportivo y a quien suplió en el banquillo de la UD Logroñés?

- No

- Faltan tres partidos para que acabe la temporada y no hay un objetivo principal. ¿La mente vuela ya más allá del 30 de junio?

- Es el gran peligro en el que podemos caer. Debemos centrarnos en lo que queda porque tenemos que acabar lo mejor posible, porque hay otros clubes implicados y porque está ahí la clasificación para la Copa. Procuramos que el nivel, la motivación no bajen, porque sino sufriremos en Santander. Tenemos que seguir peleando.