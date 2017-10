SEGUNDA DIVISIÓN B TUDELANO - UD LOGROÑÉS «Hemos dado una buena versión como equipo» Sergio Rodríguez protesta una decisión arbitral. :: fernando díaz El técnico apunta que «todos deben sentirse importantes, porque todos lo son para nosotros» Sergio Rodríguez Técnico de la UDL S. MORENO LAYA LOGROÑO. Domingo, 22 octubre 2017, 23:22

Sergio Rodríguez valoró así el resultado obtenido ayer por su equipo en Tudela: «Creo que ha sido un buen partido por parte de los dos equipos. Ha habido tramos en los que ellos han sido mejores, y otros en los que hemos sido nosotros. Seguramente el empate pueda ser lo más justo».

Tras unos cuantos partidos recibiendo goles, «era importante para nosotros dejar la portería a cero, porque eso nos da más opciones de ganar los partidos». Y para hacerlo había que ser tan intensos como el Tudelano: «Era un encuentro para competir, y con un césped así debíamos alternar nuestro juego. La primera parte hemos tenido cinco minutos en los que hemos estado algo peor porque hemos abusado en exceso del balón largo y no conseguíamos intercalar las dos cosas». Pero el equipo «se ha adaptado bien, ha peleado, ha trabajado bien; y ha dado una buena versión».

Aún así, el equipo fuera de casa no acaba de conseguir buenos resultados en forma de victoria. Solo el primer partido de liga en Lezama. Se trata de decidir partidos tan igualados como el de ayer. «Hemos tenido situaciones de peligro en las dos partes, pero no ha podido ser. La base es competir bien, saber que veníamos a un campo difícil y nos hemos sabido adaptar a un estilo de juego diferente», indicó el técnico riojano, que se mostró «contento» con el trabajo de «la gente de arriba». Sabe que «necesitan el gol para tener esa confianza, han tenido ocasiones y acabarán acertando. Además nos dan eso otro tipo de juego que nos ayuda mucho».

Otro de los asuntos que preocupan en la grada son la pérdida de minutos de Ñoño dentro del equipo y la no presencia de Borja Gómez en las dos últimas convocatorias. Preguntado a este respecto, el técnico ofreció su punto de vista sobre esta situación: «Nosotros cada día elegimos los que creemos que son los mejores para cada partido. Los once que han jugado eran los mejores, y los 18 que han venido convocado, los mejores. Ellos nos conocen, y el jugador que esté comprometido y trabaje siempre tendrá una mano nuestra. Y no tenemos queja hasta el momento en relación a esta circunstancia. Pero cada sábado debemos tomar decisiones de quién juega más o menos. Y últimamente está siendo difícil porque entrenan todos muy bien. Todos deben sentirse importantes, porque todos lo son para nosotros».